رونالدو يُهاجم وموسى التعمري يردّ عليه عبر "العربي الجديد"

- موسى التعمري، مهاجم منتخب الأردن ونادي رين الفرنسي، يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو التي اعتبرت الدوري السعودي أقوى من الفرنسي، مشيراً إلى أن رونالدو لاعب كبير وناجح في أي دوري يلعب فيه. - تصريحات رونالدو أثارت جدلاً واسعاً، حيث وصف الدوري السعودي بأنه أكثر تنافسية من الفرنسي، مما أثار ردود فعل قوية من نجوم عالميين. - التعمري، الذي يملك خبرة في الدوري الفرنسي، أكد أن رونالدو صادق في تصريحاته، مشيداً بقدراته التهديفية في مختلف الدوريات.

ردّ مهاجم منتخب الأردن لكرة القدم، ونادي رين الفرنسي، موسى التعمري (28 عاماً)، على تصريحات نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، الذي اعتبر أن الدوري السعودي أقوى من الدوري الفرنسي، وهي تصريحات جلبت اهتماماً واسعاً، نظراً لأن تصريحات "الدون" جرى ربطها بتجربة غريمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، الذي لعب سابقاً لنادي باريس سان جيرمان، وخلال تجربته الفرنسية فاز بكأس العالم في قطر 2022، وهو إنجاز لم يستطع رونالدو معادلته.

وتحدّث التعمري إلى "العربي الجديد" عن تصريحات رونالدو، التي وُصفت في وقت سابق بالاستفزازية، ذلك أن نجم "النشامى"، الذي ساهم في تأهل منتخب بلاده التاريخي إلى كأس العالم 2026، يملك خبرة بالدوري الفرنسي، بعد أن لعب سابقاً لفريق مونبلييه، وقال بشأن تصريحات أفضل هدّاف في العالم بشأن سهولة التسجيل في "الليغ 1": "إن رونالدو لاعب كبير وعملاق، ينجح في التهديف بأي دوري يلعب فيه، ويكون نجماً كبيراً، وكل شيء يقوله فهو صادق فيه".

وكان رونالدو قد أدلى بتصريحات مثيرة عن الدوري الفرنسي، قال فيها: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الدوري الفرنسي، الدوري السعودي للمحترفين أكثر تنافسية من الدوري الفرنسي، أستطيع أن أقول ذلك بعد عام هناك. نحن بالفعل أفضل من البطولة الفرنسية الآن. يمكنهم أن يقولوا ما يريدون، وأنا أعرف ما أقول، هذا رأيي". وقد تلقى البرتغالي رداً قاسياً من نجوم كثيرين، باعتبار أن الدوري الفرنسي شهد مرور الكثير من الأسماء القوية في العالم، التي صنعت الفارق، وتألقت بشكل لافت.