رونالدو يُنهي مسيرته الدولية مع البرتغال... تاريخ الظهور الأخير

- أعلن كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن نيته إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2026، حيث سيبلغ من العمر 41 عامًا، مؤكدًا أن هذه البطولة ستكون الأخيرة له دوليًا. - منذ عام 2006، شارك رونالدو في البطولات العالمية والقارية، محققًا إنجازات بارزة مثل يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يحقق لقب كأس العالم بعد. - رغم تصريحاته عن الاعتزال، أكد رونالدو أنه يستمتع بلعبه حاليًا، مشيرًا إلى أن "قريبًا" قد تعني عامًا أو عامين.

أعلن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (40 سنة)، مهاجم نادي النصر السعودي، عن إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال قريباً، وحدد الظهور الأخير له على صعيد البطولات الدولية، بعد مسيرة مُميزة وتاريخية حقق فيها الكثير من الإنجازات الفردية والجماعية مع زملائه في البرتغال.

يُشارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع منتخب البرتغال في البطولات العالمية والقارية منذ عام 2006، ليؤكد أن بطولة كأس العالم 2026، في أميركا والمكسيك وكندا، ستكون الأخيرة له مع المنتخب على الصعيد الدولي، وقال في فيديو خاص خلال مشاركته في منتدى توريز السياحي في السعودية، رداً على سؤال إن كان مونديال 2026 سيكون الأخير له لاعباً مع منتخب البرتغال: "بالتأكيد نعم، سأبلغ من العمر 41 سنة وأعتقد أن هذه ستكون اللحظة".

ورداً على تصريحاته الأخيرة بأنه سيعتزل قريباً، رد رونالدو مازحاً: "قريباً بالنسبة لي تعني خلال عشر سنوات. لا، أنا أمزح فحسب. أستمتع حقاً بهذه اللحظة حالياً. كما تعلمون، في كرة القدم، عندما تصل إلى سن معينة، تحسب الأشهر بسرعة كبيرة. أشعر بحالٍ جيدة جداً في هذه اللحظة. أسجل أهدافاً، وما زلت أشعر بالسرعة والذكاء. أستمتع بأدائي مع المنتخب الوطني، لكن بصراحة، ما أقصده بـ "قريباً" هو على الأرجح عام أو عامين".



ويُعد لقب بطولة كأس العالم،الوحيد الذي لم يسبق أن حققه النجم البرتغالي رونالدو خلال مسيرته الكروية، إذ سبق له وأن حقق لقب يورو 2016، ولقب بطولة دوري الأمم الأوروبية في عامَي 2019 و2025، وكان من أبرز المساهمين في تحقيق منتخب برازيل أوروبا لهذه الألقاب القارية، ليبقى السؤال الأهم هو هل سيُنهي الدون رحلته الدولية بلقب المونديال المُنتظر؟