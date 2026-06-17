رونالدو يُغرد خارج سرب نجوم كأس العالم.. وداع بالدموع وعودة بخيبة

- فشل كريستيانو رونالدو في قيادة البرتغال للفوز على الكونغو الديمقراطية في افتتاح كأس العالم 2026، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1، رغم مشاركة معظم النجوم. - أهدر رونالدو فرصة ذهبية للتسجيل في الشوط الثاني، مما أثار غضبه من زميله برونو فيرنانديز، واستمر صيامه عن التهديف الدولي منذ أكتوبر الماضي. - بعد تألق نجوم عالميين مثل مبابي وهالاند وميسي، خيب رونالدو آمال الجماهير في تحقيق أرقام قياسية جديدة، ويأمل في التعويض في المباريات القادمة ضد كولومبيا وأوزبكستان.

عجز قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، في مساعدة منتخب بلاده على تخطي عقبة منتخب الكونغو الديمقراطية وسقط في فخ التعادل (1ـ1)، في افتتاح مباريات المنتخبين في كأس العالم 2026، وهي نتيجة تُعتبر مخيبة لـ"الدون" ورفاقه رغم مشاركة معظم النجوم في هذه المباراة.

ورغم أنه انضمّ إلى قائمة النجوم الذين شاركوا في ست دورات من كأس العالم، فإن رونالدو فشل في ترك بصمته بهدف جديد يدعم مكانته في المسابقة ويكون أول لاعب يسجل هدفاً على الأقل في ست دورات من كأس العالم، حيث كان شبحاً للنجم الذي أرعب الحراس في بطولات سابقة، بل إنه أهدر فرصة سهلة في الفترة الثانية وصوّب بجانب المرمى، رغم أن برونو فيرناديز كان في موقف أفضل منه وفي مواجهة المرمى، وهي أبرز فرصة برتغالية في الشوط الثاني لقلب الطاولة وحصد الانتصار.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 شاهد:



كريستيانو رونالدو كان غاضبًا من برونو فيرنانديز بسبب العودة للدفاع. pic.twitter.com/jATmsn8aBf — عالم النصر (@NFC1World) June 17, 2026

وبعد يوم حافل، أبدع خلاله نجوم اللعبة في العالم، بثنائية الفرنسي كيليان مبابي وأخرى من النرويجي إيرلينغ هالاند و"هاتريك" تاريخي من الأرجنتيني ليونيل ميسي، كانت الجماهير في العالم تترقب رداً من "الدون"، بإشعال المنافسة مع كبار النجوم الذين دخلوا البطولة من الباب الكبير، ولكن رونالدو فشل في السير على خطاهم وخاب ظنه في رحلة حصد الأرقام القياسية، كما تواصل صيامه عن التهديف في المباريات الدولية حيث يعود آخر هدف سجله مع منتخب بلاده إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وكان رونالدو قد ودّع كأس العالم 2022 باكياً بعد الخسارة أمام منتخب المغرب في ربع النهائي، وعاد ليتلقى صدمة في ظهوره المونديالي الأول بتعادل مخيب مع الكونغو الديمقراطية يُؤكد أنه ليس في أفضل حالاته حالياً، في انتظار أن يعوض في بقية المباريات ويقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور الثاني ويدعم أرقامه الشخصية.