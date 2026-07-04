رونالدو يُعيد الجدل بشأن جائزة أفضل لاعب.. معايير لا تُنصف اللاعبين؟

- أثار اختيار كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في مباراة البرتغال ضد كرواتيا جدلاً واسعاً، حيث سجل هدفاً وحيداً من ركلة جزاء ولم ينه المباراة، مما دفع البعض لانتقاد القرار، مشيرين إلى أن لاعبين آخرين كانوا يستحقون الجائزة. - انتقدت وسائل إعلام عالمية مثل فوت ميركاتو وموندو ديبورتيفو آلية اختيار أفضل لاعب، مشيرة إلى أن التصويت يتم من قبل الجمهور وليس من قبل خبراء، مما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة. - قد تدفع الانتقادات الاتحاد الدولي لمراجعة آليات التصويت، لمنح الفنيين فرصة اختيار أفضل لاعب بناءً على معايير أكثر دقة وإنصافاً.

أثار حصول قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (41 عاماً) على جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا (2ـ1) جدلاً واسعاً، بما أن رونالدو سجل هدفاً وحيداً من ركلة جزاء ولم ينه المباراة، بعدما قرّر المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز استبداله في الدقائق الحاسمة من المواجهة التي أهدت البرتغال بطاقة التأهل لثمن النهائي ومواجهة إسبانيا.

وانتقد عدد من رواد منصات التواصل هذا الاختيار، إضافة إلى عددٍ من المواقع العالمية مثل فوت ميركاتو الفرنسي، وكذلك صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لوجود لاعبين آخرين يُعتقد أنهم كانوا يستحقون الحصول على الجائزة، خاصة حارس البرتغال دييغو كوستا. في الأثناء، فإن رونالدو لم يكن حاسماً في المباراة ولم يلمس الكثير من الكرات خلال المباراة، ورغم ذلك، فقد حصد التتويج الرمزي. وسبق أن أثارت جائزة أفضل لاعب جدلاً في مباريات سابقة، ذلك أن الإنكليزي جود بيلينغهام صرّح بعد مواجهة غانا (0ـ0) بأنه لا يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة بل يجب أن تعود إلى لاعب غاني.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريح اللاعب الإنكليزي الذي قال بعد تتويجه: "بصراحة، لم أكن أستحقها. كان من المفترض أن تذهب لأحد لاعبيهم (غانا) الذين دافعوا بشكل رائع. أشكر كل من صوّت، لكن كان يجب أن تذهب لأحد لاعبيهم. كالعادة، يُصاب المنتخب الإنكليزي بـ"حمى المباراة الثانية". نفوز في المباراة الأولى، ونلعب جيداً، ونتعادل في الثانية، لكن هذا أمر طبيعي. لقد لعبوا بالطريقة التي كان ينبغي أن تسمح لهم بالتأهل (لدور الـ32). لقد لعبوا بشكل ممتاز". وخلال كأس العالم 2022، فاجأ البلجيكي كيفين دي بروين الجميع عندما قال بعد تتويجه أفضل لاعب ضد كندا: "لا أعتقد أنني قدمت مباراة رائعة. لا أعرف لماذا حصلت على هذه الجائزة. ربما تم اختياري بسبب اسمي".

وكشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية آليات اختيار أفضل لاعب حيث ذكرت: " المصوتون ليسوا لاعبين سابقين أو حتى مدربين، بل هم عامة الجمهور. بإمكان أي شخص الإدلاء بصوته؛ كل ما عليه فعله هو زيارة موقع فيفا الإلكتروني للمشاركة، حتى لو لم يشاهد ثانية واحدة من المباراة. مع ذلك، يُفتح باب التصويت فقط بين نهاية الشوط الأول وصافرة النهاية. قد يفسر هذا سبب حصول أوليس على جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد السنغال. بما أن هدف مبابي سُجّل في الدقيقة الـ96، فقد أدلى معظم المصوتين بأصواتهم بالفعل".

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وقد تدفع الانتقادات الأخيرة، خاصة بعد اختيار رونالدو أفضل لاعب في المباراة ضد كرواتيا، الاتحاد الدولي إلى مراجعة اليات التصويت وتمنح الفرصة للفنيين من أجل اختيار أفضل لاعب في كل مباراة بناء على معطيات أكثر دقة وإنصافاً.