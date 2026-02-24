رونالدو يُساند نجمة التزلج التي كانت ستخسر قدمها في الأولمبياد

- تعرضت بطلة التزلج الأميركية، ليندسي فون، لحادثة مروعة في أولمبياد الشتاء 2026، حيث سقطت بعد 13 ثانية من انطلاقها، مما أدى إلى إصابات خطيرة في قدمها وكادت أن تفقدها لولا التدخل الطبي السريع. - خضعت فون لخمس عمليات جراحية بسبب كسر معقد في عظم الساق ومتلازمة الحيز الجهدية المزمنة، التي كادت أن تؤدي إلى بتر قدمها، لكن الطبيب توم هاكيت أنقذها. - تلقت فون دعماً كبيراً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، حيث أشادوا بإصرارها وقوتها في مواجهة التحديات.

ساند النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة) بطلة التزلج الأميركية، ليندسي فون، برسالة مؤثرة، وهي التي تحولت إلى حديث أولمبياد الشتاء 2026، بعد الحادثة المروعة التي تعرضت لها خلال المنافسات، وكادت أن تخسر قدمها لولا تدخل الأطباء.

وتعرضت بطلة التزلج الأميركية، ليندسي فون، لحادثة مروعة خلال خوضها منافسات تعرج المنحدر في فئة السيدات في أولمبياد الشتاء 2026 الذي اختُتم يوم الأحد الماضي، لتسقط بعد 13 ثانية فقط من انطلاقها، وتتعرض لإصابات قوية على مستوى القدم إثر السقوط وبقاء عدة التزلج بقدميها، مما تسبب لها بآلام شديدة ظهرت على البث المباشر أمام الجماهير.

وخضعت فون لأربع عمليات جراحية في إيطاليا ثم عملية جراحية خامسة بعد عودتها إلى أميركا، وأشارت إلى أنها كانت على وشك أن تخسر قدمها بسب التضرر الكبير من الإصابة، لتنشر المتزلجة الأميركية فيديو خاصاً لها عبر حسابها في إنستغرام بعد خروجها من المستشفى قالت فيه: "أُصبت بكسر معقد في عظم الساق، بالإضافة إلى كسر في رأس عظم الشظية، وكان كل شيء متفتتاً، والسبب في تعقيد الحالة هو إصابتي بمتلازمة الحيز الجهدية المزمنة (حالة تصيب الجهاز الهيكلي العضلي ناجمة عن ممارسة التمارين).

وتابعت المتزلجة الأميركية، ليندسي فون، حديثها قائلةً: "متلازمة الحيز هي حالة تحدث عندما يتعرض جزء من الجسم لصدمة شديدة تؤدي إلى تجمع كمية كبيرة من الدم واحتجازه. وهذا بدوره يؤدي إلى سحق كل شيء داخل الحيز - العضلات والأعصاب والأوتار - مما يتسبب في موتها. أنقذ الطبيب توم هاكيت ساقي، وأنقذها من البتر".

وتلقت فون رسائل دعم ومساندة على الفيديو الذي نشرته، ومن بين رسائل الدعم برزت رسالة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كتب للمتزلجة الأميركية: "يُعرف الأبطال بلحظات انتصارهم، ولحظات إصرارهم على عدم الاستسلام. ليندسي فون، الجبال التي تغلبتِ عليها لم تكن يوماً أكبر من قوتك. واصلي الكفاح. الأساطير دائماً ما يولدون من جديد"، كما وساندها أسطورة كرة القدم السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش وكتب لها في تعليق على الفيديو: "الاستسلام لم يكن أبداً خياراً".