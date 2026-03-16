رونالدو يُثير الجدل بسبب إصابته والبرتغال تترقب

- يثير غياب كريستيانو رونالدو عن الملاعب جدلاً واسعاً بسبب إصابته في أوتار الركبة، مما يضع منتخب البرتغال في حالة ترقب قبل كأس العالم 2026. - يخضع رونالدو لجلسات تقييم طبي يومية وبرنامج تأهيلي تحت إشراف أطباء نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، مع مراقبة من طبيب مختص في مدريد. - يصر مدرب البرتغال على دعوة رونالدو للمباريات الودية ضد المكسيك والولايات المتحدة، لأهمية حضوره في تحقيق أرباح مالية من بيع التذاكر.

أثار قائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، الكثير من الجدل، حول نوعية الإصابة التي يعاني منها في هذا الوقت الحرج من الموسم، الأمر الذي جعل القائمين على منتخب البرتغال في حال ترقب كبير، بسبب احتمال غياب المهاجم المخضرم، عن المواجهات الاستعدادية، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، أن رونالدو يخضع يومياً لجلسة تقييم طبي، من أجل متابعة الإصابة، التي تعرض لها في أوائل شهر مارس/آذار الجاري، عندما لعب مباراة في منافسات الدوري السعودي، لكن جماهير الرياضة بدأت تتساءل حول السبب الحقيقي، الذي جعل المهاجم المخضرم يتأخر حتى الآن، في عودته إلى الملاعب، وبخاصة أن منتخب البرتغال يستعد لفترة التوقف الدولي القادمة.

وتابعت أن رونالدو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ودخل في برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي وأيضاً مراقبة الطبيب المختص في العاصمة الإسبانية مدريد، بالإضافة إلى الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال، نظراً إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها "صاروخ ماديرا"، الذي بات يقود أحلام جماهير "العالمي"، التي تُطالبه بضرورة حسم لقب الدوري السعودي، فيما ستكون المهمة الأخرى أمامه في مونديال 2026.

وأردفت أن عودة رونالدو إلى الملاعب لن تكون إلّا بعد نهاية التوقف الدولي، التي تنطلق يوم 23 مارس/آذار الجاري حتى الأول من شهر إبريل/نيسان القادم، لكن مدرب منتخب البرتغال، روبيرتو مارتينيز، يريد توجيه الدعوة إلى القائد، حتى يكون ضمن القائمة، التي تستعد إلى خوض مواجهتَين وديتَين ضد المكسيك (29 مارس) والولايات المتحدة الأميركية في الأول من إبريل.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إصرار مدرب منتخب البرتغال على دعوة رونالدو إلى القائمة الأساسية، يعود إلى الأرباح المالية، التي سيحصل عليها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، من عملية بيع التذاكر، التي تحرص جماهير الرياضة على اقتنائها، بسبب رؤية "صاروخ ماديرا" في المباريات، التي من الممكن أن يشارك فيها لدقائق عدّة، وإلّا فإن الخسائر المالية ستصل إلى نسبة 20 بالمئة.