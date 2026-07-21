رونالدو يُثير الجدل: أعجب بمنشور يتهم فيفا بمساعدة الأرجنتين وميسي

- أثار كريستيانو رونالدو جدلاً بإعجابه بمنشور على إنستغرام يتهم الفيفا بمساعدة الأرجنتين في كأس العالم 2026، مما أعاد المنافسة مع ليونيل ميسي إلى الواجهة. - قناة إسبانية بثت مقطعاً مثيراً للجدل يتهم الفيفا بالفساد، وأعجب رونالدو بالمقطع، مما يُعدّ تصريحاً خطيراً من نجم كرة القدم. - رغم شهرة رونالدو، إلا أن أداءه وأداء البرتغال في كأس العالم 2026 كان مخيباً للآمال، حيث خرجوا من دور الـ16 بعد خسارة أمام إسبانيا.

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) جدلاً جديداً، بعدما أبدى إعجابه بمنشور عبر "إنستغرام"، يتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمساعدة المنتخب الأرجنتيني خلال مباريات كأس العالم 2026، في خطوة أعادت المنافسة بينه وبين ليونيل ميسي (38 عاماً) إلى الواجهة خارج المستطيل الأخضر.

وبثت قناة إسبخو بوبليكو الإسبانية مقطعاً مثيراً للجدل، قال فيه أحد المحللين: "كان من المفترض إقصاء الأرجنتين قبل خمس مباريات لولا مساعدة الاتحاد الدولي. الفيفا من أكثر المنظمات فساداً في العالم. لهذا السبب لا أخشى الأرجنتين على الإطلاق، بل أخشى إنفانتينو". وعُرض المقطع قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين بقيادة ميسي وإسبانيا. وأعجب كريستيانو رونالدو بالفيديو، مؤيداً مضمونه بشكل واضح، وبحسب موقع بولافيب الناطق بالإسبانية، الاثنين، يُعد هذا تصريحاً خطيراً من أحد أكبر نجوم كرة القدم، خصوصاً بعد أن كثرت الادعاءات بأن فيفا "فضّلت" الأرجنتين وساعدتها في الوصول للقاء الختامي.

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وبيّن التقرير أن الإعجاب بمنشور يتهم فيفا بمساعدة منافسه اللدود وفريقه دون دليل، يُعدّ تصرفاً غير لائق من لاعب يبلغ من العمر 41 عاماً، وفي النهاية، تفوّق ميسي على رونالدو في جميع الإحصائيات تقريباً. ويعتبر رونالدو أحد ألمع نجوم كرة القدم، ومع ذلك، خيّب هو والبرتغال الآمال في كأس العالم 2026، بسبب أدائهم السيئ، حيث ودعوا البطولة من دور الـ16، بعد خسارة في الوقت القاتل أمام إسبانيا، بهدف دون رد.