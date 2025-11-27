رونالدو يوسع إمبراطوريته ويقتحم عالم الفنون القتالية

- شهدت منظمة "واو إف سي" نمواً سريعاً في رياضة الفنون القتالية المختلطة، حيث أصبحت القوة الأولى في إسبانيا عام 2025، مع انضمام كريستيانو رونالدو كمساهم بارز، مما يعزز مكانتها وتأثيرها. - انضمام رونالدو، بجانب المقاتل إيليا توبوريا، يعزز توسع المنظمة، حيث يعكس قيم الانضباط والتميز، ويساهم في نشر الرياضة وتحسين حياة الملايين من الممارسين والجماهير. - بفضل هذا التحالف، ارتفعت نسبة حضور الجماهير بأكثر من 400% سنوياً، وتوسعت تغطية البث إلى 170 دولة، مما يعزز انتشار الرياضة عالمياً ويحولها إلى حركة ثقافية كبرى.

تتواصل مسيرة "واو إف سي"، وهي إحدى المنظمات النامية في قارة أوروبا التي تتولى تقديم عروضاً تنافسية في رياضة الفنون القتالية المختلطة، في النمو بوتيرة متسارعة، حيث شهد عام 2025 ترسيخ مكانة المنظمة الإسبانية واحدةً من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، لتصبح القوة الأولى من دون منازع داخل إسبانيا. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس، فهذا الصعود اللافت جاء مصحوباً بسلسلة من الأخبار المميزة، آخرها الإعلان عن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصفه أحدث المساهمين في الشركة. وبهذه الخطوة، يدخل أحد أشهر لاعبي كرة القدم على الكوكب وأكثرهم تأثيراً عالم الـ"إم إم إيه"، في محطة تُعد نقطة تحول في تاريخ الرياضة والمنظمة معاً.

وبذلك، انضم رونالدو شريكاً للمقاتل إيليا توبوريا، الوجه الأبرز داخل "واو إف سي"، الذي كان صاحب الدور المحوري في الارتفاع الكبير الذي حققته المنظمة خلال الفترة الماضية. ومن المنتظر أن يمنح دخول رونالدو المشروعَ دفعة إضافية في مسار التوسع. وقال النجم البرتغالي تعليقاً على الخطوة: "الفنون القتالية المختلطة تجسد قيماً أؤمن بها حقاً: الانضباط، الاحترام، الصمود، والسعي الدائم نحو التميز. (واو إف سي) تبني مشروعاً فريداً وقوياً، وأنا فخور بالانضمام إليه للمساهمة في الارتقاء بهذه الرياضة وإلهام الجيل القادم". من جهتها، أكدت "واو إف سي" أن دور كريستيانو سيكون "طبيعياً وفاعلاً"، إذ سيساهم في نشر رياضة الفنون القتالية المختلطة وسيلةً لتحسين حياة الملايين، سواء من الممارسين أو الجماهير، الذين سيشعرون بدعم تأثير (واو إف سي) والدون، بقدرة أكبر على الإنجاز والتطور".

وسيعزز هذا الانضمام النوعي موقع المنظمة التي شهدت نمواً هائلاً عبر مختلف الفئات العمرية، حيث ارتفعت نسبة حضور الجماهير في عروضها بأكثر من 400% سنوياً، بينما تتجاوز مبيعات التذاكر حاجز 5 آلاف متفرج لكل عرض بشكل مستمر. كما وصلت تغطية بث فعاليات "واو إف سي" إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، لتصبح واحدة من القوى الصاعدة الأكثر ديناميكية في رياضات القتال.

وتتوقع المنظمة أن يكون تأثير رونالدو عاملاً حاسماً في تعزيز هذه المؤشرات، نظراً لانتشاره العالمي وقيمته التجارية الهائلة، وهو ما قد يدفع رياضة الفنون القتالية إلى مزيد من الانتشار في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وغيرها، ويسهم في تحويل هذه الرياضة إلى حركة ثقافية كبرى تتجاوز حدود الرياضة إلى عالم الموضة والترفيه والتعليم. ويشكل هذا الإعلان تحالفاً تاريخياً بين اثنين من أكثر الرياضيين تأثيراً في جيلهما (كريستيانو وتوبوريا). ورغم أن رونالدو سبق أن حضر بعض عروض الفنون القتالية وأبدى اهتماماً بها منذ مدة، إلا أن خطوته اليوم تمثل انتقاله إلى مرحلة التأثير المباشر في مسار هذه الرياضة وصناعتها.