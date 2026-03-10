رونالدو يوجه أول رسالة لنجوم ألميريا بعد شراء أسهم في النادي

- كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، اشترى 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني عبر شركته "سي أر 7 سبورتس إنفستمنت"، وبدأ بمتابعة تفاصيل النادي وتقاريره المالية. - عبّر رونالدو عن سعادته بفوز ألميريا على كولتورال ليونيسا، مما رفع الفريق إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهنأ اللاعبين داعياً إياهم لمواصلة العمل لتحقيق العودة إلى "الليغا". - بدأ رونالدو مناقشات مع إدارة ألميريا حول تطوير البنية التحتية للنادي، بما في ذلك إنشاء مركز تدريبي جديد وتحسين الملاعب.

وجه قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، أول رسالة إلى نجوم فريق ألميريا الإسباني، بعدما اشترى "صاروخ ماديرا" 25% من أسهم النادي، عبر شركته الخاصة "سي أر 7 سبورتس إنفستمنت"، حيث لم يجرِ حتى الآن الكشف عن أي تفاصيل مالية حول هذه الصفقة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن رونالدو بدأ رحلة متابعة جميع تفاصيل ما يقوم به نادي ألميريا، منذ قيامه بشراء 25% من أسهم الفريق، بعدما قام البرتغالي بالاطلاع على جميع التقارير المالية الخاصة بالنادي، بالإضافة إلى متابعة المواجهات التي يخوضها النجوم في منافسات دوري الدرجة الثانية، وبخاصة أن اللاعبين استطاعوا تحقيق الانتصار على كولتورال ليونيسا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأوضحت أن كريستيانو رونالدو عبّر عن سعادته الكبرى، بعدما شاهد نادي ألميريا يُحقق الانتصار على كولتورال ليونيسا، ما جعل الفريق الذي يمتلك 25% من أسهمه، يصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، بفارق أربع نقاط عن المتصدر راسينغ سانتاندير، وبفارق ثلاث نقاط عن كاستيلون صاحب المركز الثالث في المسابقة المحلية، التي يرغب فيها ألميريا بحسم مسألة عودته إلى "الليغا".

ولم يفوت رونالدو الفرصة لتهنئة لاعبي الفريق عقب هذا الانتصار، إذ وجه إليهم أول رسالة منذ دخوله عالم ملكية الأندية، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الروح لتحقيق الهدف الأكبر. وكتب في رسالته، التي نشرها على خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على إنستغرام: "انتصار عظيم. سنواصل المسيرة يا ألميريا".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رونالدو بات يُتابع جميع تفاصيل نادي ألميريا، وبدأ رحلة مناقشة الإدارة حول العديد من الأمور، أبرزها الحصول على التراخيص اللازمة من بلدية المدينة، حتى يتم الانطلاق في رحلة العمل على إنشاء مركز تدريبي جديد، ووضع خطة مناسبة من أجل تحسين الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية، بالإضافة إلى المدينة الرياضية التي ينوي قائد منتخب البرتغال العمل عليها.