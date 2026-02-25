- قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للفوز على النجمة بنتيجة 5-0 في الدوري السعودي، مسجلاً هدفه الأول من ركلة جزاء، ليصل إلى 21 هدفاً هذا الموسم ويقلص الفارق مع متصدر الهدافين إيفان توني. - احتفل رونالدو بطريقة غير تقليدية، موجهًا رسالة إلى جماهير الهلال بعد رفعهم "تيفو" ساخر، مما جذب الانتباه أكثر من الهدف نفسه، حيث ظهر وكأنه يسدد كرات السلة. - ساهم رونالدو في صناعة هدف لساديو ماني قبل استبداله، مما ساعد النصر على استعادة صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة.

تابع مهاجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، هز الشباك منذ انتهاء تمرّده وغيابه عن مباراتين أمام الرياض ثم الاتحاد، وقاد "الدون" فريقه مساء الأربعاء، إلى الانتصار على النجمة بنتيجة (5ـ0)، في الأسبوع 23 من الدوري السعودي لكرة القدم، مع بصمة جديدة للاعب البرتغالي في هذا الانتصار، الذي سجل أهدافاً في آخر ثلاث مباريات شارك فيها بعد عودته إلى المشاركات الرسمية.

وسجل رونالدو هدف اللقاء الأول من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، ليصل إلى الهدف 21 في الموسم الحالي، مقلصاً الفارق عن متصدر ترتيب الهدافين، لاعب الأهلي، الإنكليزي إيفان توني، صاحب الـ23 هدفاً، حيث قلص البرتغالي الفارق عن توني في المباريات الأخيرة، وأشعل المنافسة على لقب الهدّافين. كما وصل نجم ريال مدريد سابقاً إلى الهدف رقم 965 في مسيرته الاحترافية، وقد جلب الاهتمام بطريقة احتفاله الغريبة، بعد أن تخلى عن الطريقة التي تعود الاحتفال بها طوال مسيرته.

ولكن الاحتفال الغريب خطف الأنظار أكثر من الهدف الذي سجله "الدون" إذ أكدت صحيفة أوجوغو البرتغالية، أن احتفال رونالدو كان رسالة إلى جماهير الهلال، بعد أن رفعت "تيفو" ساخراً من البرتغالي يظهر فيه نجم السلة الأميركية، ستيفن كاري بقميص الهلال، يحرز نقاطاً أمام النصر، وكان البرتغالي قد اعتبر أن نادي الهلال يحظى بمعاملة خاصة من خلال تسهيل تعاقده مع كبار النجوم بينما لا يتمتع النصر بمعاملة مشابهة، وظهر رونالدو في احتفاله بالهدف وكأنه بصدد تسديد كرات السلة. وقد صنع رونالدو هدفاً في هذه المباراة سجله السنغالي ساديو ماني، قبل أن يتمّ استبداله في الدقيقة 57، ويبدو أن المدرب جورجي جيسوس كان متخوفاً من تعرض البرتغالي إلى إصابة بعد سقوطه قبل ذلك. كما سمح هذا الانتصار لفريق النصر باستعادة صدارة الترتيب من الأهلي، وأصبح في رصيد العالمي 58 نقطة مقابل 56 للأهلي و55 نقطة للهلال و53 للقادسية.