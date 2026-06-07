- في المباراة الودية بين البرتغال وتشيلي، فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أهداف رغم مشاركته الأساسية، حيث ألغى الحكم هدفاً له بداعي التسلل، مما يضعه تحت ضغط لفك عقدة التهديف في المباريات القادمة. - شهدت المباراة طرد رفائيل لياو بعد اشتباك مع لاعب تشيلي، مما قد يعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي، ويؤثر على مشاركته في كأس العالم، خاصة بعد مشاكله الأخيرة مع نادي ميلان. - رغم التحديات، حقق منتخب البرتغال فوزاً معنوياً بنتيجة 2-1، مما يعزز ثقتهم قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

فشل كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، بترك بصمته في انتصار منتخب البرتغال ودياً على تشيلي بنتيجة (2ـ1)، في لقاء ودي السبت في ملعب ناسيونال دو جامور في لشبونة، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026. وشارك رونالدو أساسياً، لكنه استبدل بعد 45 دقيقة من اللعب، ليُحرز منتخب البرتغال في شوط المباراة الثاني ثنائية، منحته انتصاراً معنوياً ليدخل البطولة بثقة أكبر في قدراته. وقد سجل "الدون" هدفاً لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، كما كان بطلاً لبعض اللقطات واللوحات الفنية.

🚨🚨🚨🚨🚨 راااائع!



تمريرة الأسطورة كريستيانو رونالدو بالكعب🥶🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/XQF2FqVGQG — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) June 6, 2026

ومنذ مواجهة المجر في أكتوبر/تشرين الماضي، فشل رونالدو في هزّ الشباك مع منتخب بلاده، فقد شارك بعدها في مواجهة أيرلندا، وتعرض للطرد، وغاب عن آخر مباراة في التصفيات، وخلال شهر مارس/آذار الماضي، غاب عن المباريات الودية لمنتخب بلاده بعدما أصيب مع نادي النصر السعودي، وسينتظر مواجهة نيجيريا الودية يوم 10 يونيو/حزيران لفك عقدة التهديف أو أول مباراة رسمية لمنتخب البرتغال في كأس العالم أمام الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو.

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فرصة خطيييييرة من الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/MdfqJGqlYo — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) June 6, 2026

وكما شهدت المباراة، إقصاء لاعب نادي ميلان، البرتغالي رفائيل لياو، ما يؤكد أن اللاعب يمرّ بفترة غريبة في المدة الأخيرة. وطرد لياو في نهاية شوط المباراة الأول بعد تبادل العنف مع لاعب تشيلي إيفان رومان. فإثر هجوم سريع لمنتخب البرتغال، دخل جواو كانسيلو في خلاف مع اللاعب التشيلي فيليبي فاونديز، وانضم إليهما بقية اللاعبين، قبل أن يدفع لياو بقوة رومان الذي ردّ الفعل، وقام الحكم الإيطالي لوكا زوفيرلي بطرد اللاعبين مباشرة.

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ومن شأن هذا الطرد أن يورط لياو كثيراً، خاصة وأن الاتحاد الدولي قد يسلط عليه عقوبة بحرمانه من اللعب أكثر من مباراة واحدة، وفي هذه الحالة لن يُشارك في اللقاء الافتتاحي من كأس العالم. كما أن تصرفه يؤكد أنه لم يستوعب الدروس من الأزمات التي عاشها مع نادي ميلان، ودفعته إلى إعلان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد أن دخل في خلافات مع الجماهير التي انتقدته في عديد المناسبات بسبب ضعف مستواه، ودخوله في خلافات مع رفاقه، وخاصة ما حصل في مواجهة لاتسيو عندما انتقد بقوة زميله الأميركي كرستيان بوليستش، إضافة إلى مشاكل أخرى، هددت مسيرته الاحترافية. ولسوء حظ لياو، أن مشاركته أمام تشيلي كادت أن تعطيه أملاً في قلب المعادلة، بعد انسجامه مع رونالدو خلال بداية المباراة، وكذلك توفرت له فرصة التسجيل ولكن كرته صدها القائم، قبل أن يرتكب الخطأ ويتمّ طرده.