رونالدو يواصل التألق ويُشدد الخناق على صدارة هدافي الدوري السعودي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، هدفه رقم 17 في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، عندما افتتح النتيجة في لقاء فريقه النصر أمام مُضيفه الخلود، في منافسات الأسبوع 18، وحقق النصر في النهاية انتصاراً بنتيجة (3ـ0)، وهو الفوز الرابع توالياً، منهياً الفترة الصعبة التي مرّ بها وقادته إلى خسارة صدارة الترتيب، ورفع رصيده إلى 43 نقطة في الوصافة مشتركاً مع الأهلي، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

وعاند الحظ نجوم النصر خلال الشوط الأول، إذ تألق حارس الخلود باستمرار ومنع هزّ شباكه، رغم أن معظم الفرص التي حصل عليها "العالمي"، كانت خطيرة وتبدو سهلة، كما برز "الدون" بلوحة فنية مميزة عندما تخطى أحد المدافعين بـ"كوبري"، مُظهراً سرعته الفائقة، غير أنه لم يسجل الهدف الذي سعى إليه باستمرار، ذلك أنّ "العالمي" اعتمد على الرباعي الهجومي القوي، الذي يضم إلى جانب البرتغالي، ساديو ماني وجواو فيليكس وكنغسلاي كومان.

وخلال الشوط الثاني، سجل "الدون" من أول كرة وصلت إليه، إثر إمداد من مواطنه جواو فيليكس وهو الهدف رقم 961 في مسيرته الاحترافية، كما سهل الهدف مهمة النصر كثيراً ليُتابع السيطرة على المباراة، وبات رونالدو على بعد هدف وحيد من هداف الدوري، الإنكليزي إيفان توني لاعب الأهلي. وبعد الاطمئنان على النتيجة، سحب المدرب البرتغالي جيسوس، قائد النصر بعد المجهود الذي قام به، ولم يظهر الغضب على رونالدو بعد قرار مدربه رغم أنه عادة ما يرفض عملية الاستبدال، بل إنّ رونالدو كان مبتسماً وهو يتحدث مع المدرب، وبالتالي تقبل قرار مدربه بصدر رحب هذه المرة متفهماً صعوبة إكمال كل المواجهات.