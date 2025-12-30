رونالدو يهزم سنّه ويسجل بكلّ الطرق... "الدون" يصل للهدف 41 في 2025

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
رونالدو على ملعب آل نهيان في أبوظبي، في 10 ديسمبر 2025 (وليد زين/Getty)
رونالدو خلال مباراة في أبطال آسيا في أبو ظبي، 10 ديسمبر 2025 (وليد زين/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- كريستيانو رونالدو يواصل تألقه في الدوري السعودي بتسجيله هدفاً في مرمى الاتفاق، مما أوقف سلسلة انتصارات النصر عند عشرة مباريات، لكنه حافظ على صدارة الترتيب في موسم يشهد منافسة شديدة.

- رونالدو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بتسجيله 957 هدفاً في مسيرته، معترفاً بقدرته على الوصول إلى 1000 هدف إذا تجنب الإصابات، مما يجعل عام 2026 حاسماً في مسيرته.

- عام 2025 شهد تسجيل رونالدو 41 هدفاً، ويأمل في مواصلة هذا الأداء في 2026، خاصة مع تحديات مثل كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تابع نجمُ نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، هزّ شباك منافسيه في منافسات الدوري السعودي، بعدما نجح في تسجيل هدفٍ في مرمى الاتفاق لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل (2ـ2) ضمن منافسات الأسبوع الـ 11، ما أوقف انتصارات النصر المتتالية عند عشرة، رغم حفاظه على صدارة الترتيب، رغم أنّ هذا التعادل لا يخدمه بلا شك وسط صراع محتدم تشهده البطولة هذا الموسم.


وفي آخر لقاء رسمي يخوضه في عام 2025، ترك رونالدو بصمته مجدداً بعد أيام قليلة من إحراز ثنائية، ليقترب خطوة إضافية من الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الاحترافية بين الأندية والمنتخبات، إذ وصل إلى الهدف 957، ومِن ثمّ فإنّ عام 2026 قد يكون حاسماً في رحلة البرتغالي نحو الرقم الذي لم يسبقه له أي لاعب، ذلك أن البرتغالي اعترف منذ أيام قليلة بأنّه سيكون قادراً على الوصول لهذا الرقم إذا نجا من فخ الإصابات. وبعدما سجل هدفاً بالكعب في المباراة السابقة أمام الأخدود، فإن هدف رونالدو في مرمى الاتفاق الليلة كان طريفاً، بما أنّ الكرة لمست ظهره لتغالط الحارس لاحقاً، ومنح الحظ البرتغالي إنجازاً جديداً ليُسجّل بكلّ الطرق.

رونالدو في ملعب الأول في 27 ديسمبر 2025 (عبد الله أحمد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

رونالدو يستحضر ماجر ليقترب من الألف هدف.. "الدون" يرسم أفضل اللوحات

وفي حال تابع رونالدو هزّ الشباك، مثلما فعل في عام 2025، فإنّ السنة المقبلة قد تجعله قريباً جداً من الهدف المنشود، ذلك أن "الدون" سجل في مرمى الاتفاق الهدف رقم 41 في العام الحالي، ومِن ثمّ فإن هذا المعدل يقرّبه جداً من دخول التاريخ، في حال واصل ممارسة هواية هزّ الشباك وإرباك منافسيه على نحوٍ متواصلٍ في مختلف البطولات، التي سيشارك فيها، ذلك أن العام المقبل سيشهد الكثير من التحديات، أهمها كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي يأمل البرتغالي في التألق خلالها، وربما حصد التاج الأول لبلاده.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
فينغر وإنفانتينو بمباراة في زيورخ، 17 يوليو 2025 (جيمس جيل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

إنفانتينو وفينغر يفتحان الباب لتغيير قانون التسلل في كرة القدم

المشجع يقف رفقة أنصار منتخب الكونغو خلال لقاء السنغال، 27 ديسمبر 2025 (كريس ميلوسي/الأناضول)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

لومومبا المدرجات... قصة المشجع الذي خطف كاميرات كأس أفريقيا 2025

من مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو في ملعب مولاي حسن ستاديوم، 28 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

جبور لـ "العربي الجديد": منتخب الجزائر أظهر انضباطاً كبيراً