رونالدو يهزم سنّه ويسجل بكلّ الطرق... "الدون" يصل للهدف 41 في 2025

- كريستيانو رونالدو يواصل تألقه في الدوري السعودي بتسجيله هدفاً في مرمى الاتفاق، مما أوقف سلسلة انتصارات النصر عند عشرة مباريات، لكنه حافظ على صدارة الترتيب في موسم يشهد منافسة شديدة. - رونالدو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بتسجيله 957 هدفاً في مسيرته، معترفاً بقدرته على الوصول إلى 1000 هدف إذا تجنب الإصابات، مما يجعل عام 2026 حاسماً في مسيرته. - عام 2025 شهد تسجيل رونالدو 41 هدفاً، ويأمل في مواصلة هذا الأداء في 2026، خاصة مع تحديات مثل كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تابع نجمُ نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، هزّ شباك منافسيه في منافسات الدوري السعودي، بعدما نجح في تسجيل هدفٍ في مرمى الاتفاق لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل (2ـ2) ضمن منافسات الأسبوع الـ 11، ما أوقف انتصارات النصر المتتالية عند عشرة، رغم حفاظه على صدارة الترتيب، رغم أنّ هذا التعادل لا يخدمه بلا شك وسط صراع محتدم تشهده البطولة هذا الموسم.

Ronaldo can score with his back as well 😮‍💨



pic.twitter.com/KBQFxQsANq — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) December 30, 2025



وفي آخر لقاء رسمي يخوضه في عام 2025، ترك رونالدو بصمته مجدداً بعد أيام قليلة من إحراز ثنائية، ليقترب خطوة إضافية من الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الاحترافية بين الأندية والمنتخبات، إذ وصل إلى الهدف 957، ومِن ثمّ فإنّ عام 2026 قد يكون حاسماً في رحلة البرتغالي نحو الرقم الذي لم يسبقه له أي لاعب، ذلك أن البرتغالي اعترف منذ أيام قليلة بأنّه سيكون قادراً على الوصول لهذا الرقم إذا نجا من فخ الإصابات. وبعدما سجل هدفاً بالكعب في المباراة السابقة أمام الأخدود، فإن هدف رونالدو في مرمى الاتفاق الليلة كان طريفاً، بما أنّ الكرة لمست ظهره لتغالط الحارس لاحقاً، ومنح الحظ البرتغالي إنجازاً جديداً ليُسجّل بكلّ الطرق.

وفي حال تابع رونالدو هزّ الشباك، مثلما فعل في عام 2025، فإنّ السنة المقبلة قد تجعله قريباً جداً من الهدف المنشود، ذلك أن "الدون" سجل في مرمى الاتفاق الهدف رقم 41 في العام الحالي، ومِن ثمّ فإن هذا المعدل يقرّبه جداً من دخول التاريخ، في حال واصل ممارسة هواية هزّ الشباك وإرباك منافسيه على نحوٍ متواصلٍ في مختلف البطولات، التي سيشارك فيها، ذلك أن العام المقبل سيشهد الكثير من التحديات، أهمها كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي يأمل البرتغالي في التألق خلالها، وربما حصد التاج الأول لبلاده.