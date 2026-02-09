رونالدو ينهي إضرابه ويعود إلى اللعب مع النصر

- كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، أنهى إضرابه عن المشاركة في المباريات بعد حل مشكلة رواتب موظفي النادي، وعاد للتدريبات استعداداً للعودة للمباريات. - إدارة نادي النصر استجابت لضغوط رونالدو وسوت المستحقات المتأخرة للموظفين، مما يعكس دور رونالدو في الدفاع عن حقوقهم واستعادة صلاحيات المدربين. - جماهير النصر تنتظر عودة رونالدو للمشاركة في الدوري السعودي ضد فريق الفتح، رغم عدم استعادته لياقته الكاملة بعد.

أنهى قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) إضرابه عن المُشاركة في المواجهات مع "العالمي" خلال الفترة الماضية، بعدما عاد إلى التدريبات بشكل رسمي، من أجل العودة مرة أخرى إلى خوض المباريات القادمة، إذ لن يشارك "صاروخ ماديرا" في رحلة الفريق خلال اللقاء المنتظر في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية، الاثنين، أن رونالدو سيعود إلى الملاعب يوم السبت المقبل، عندما يلعب نادي النصر ضد فريق الفتح، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أنهى صاحب 41 عاماً إضرابه عن المشاركة في أي مباراة خلال الفترة الماضية، عقب قيامه بحلّ مشكلة عدم صرف رواتب عدد من موظفي ومتعاوني "العالمي".

وتابعت أن إدارة نادي النصر السعودي رضخت لضغوط كريستيانو رونالدو خلال الأيام الماضية، وعملت في الساعات القليلة الماضية على تسوية جميع المستحقات المتأخرة للموظفين، الأمر الذي يكشف أن صاحب 41 عاماً أضرب عن اللعب من أجل حصول الموظفين والمتعاونين على جميع حقوقهم المالية مع "العالمي"، بالإضافة إلى استعادة مدربين في الجهاز الفني جميع الصلاحيات، التي سُحبت منهما في شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن جماهير نادي النصر كانت تترقب بفارغ الصبر عودة قائدها كريستيانو رنالدو إلى المشاركة مع الفريق الأول في رحلته ببطولة دوري أبطال آسيا 2، لكن صاحب 41 عاماً لم يستعد كامل لياقته البدنية، لكنه عاد إلى التمارين، حتى يصبح جاهزاً بنسبة 100%، كي يلعب ضد فريق الفتح في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.