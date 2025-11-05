رونالدو يمتدح ترامب: قادر على تغيير العالم

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب

، واعتبر أنه من الشخصيات "القادرة على تغيير العالم". جاءت تصريحات النجم البرتغالي خلال مقابلة تلفزيونية مع الصحافي البريطاني بيرس مورغان، أمس الثلاثاء، ضمن برنامج خاص وتطرّق فيها إلى مسيرته وطموحاته المستقبلية.

وقال رونالدو في تصريحاته التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية: "يُظهر ترامب شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة حين يتردد كثيرون"، مضيفاً "أقدّر جهوده من أجل السلام والاستقرار العالمي، وأعتقد أن دونالد ترامب يمتلك طاقة مختلفة، فهو من الأشخاص الذين يمكنهم إحداث تغيير حقيقي في العالم".

وأوضح قائد المنتخب البرتغالي أنّ رأيه في الرئيس الأميركي لا يرتبط بالسياسة، بل بصفاته القيادية، وقال: "أنا لا أتحدث عن السياسة، بل عن القيادة. أرى فيه شخصاً حازماً يسعى دائماً لتحقيق أهدافه، وهذه سمة أحترمها كثيراً". في المقابل، أثار تصريح رونالدو موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض خروجاً غير معتاد من لاعب كرة قدم نحو قضايا سياسية، فيما رأى آخرون أنه يعبّر عن رأيه مثل أي شخصية عالمية أخرى.

وأكد رونالدو في المقابلة أنه لا يخشى ردات الفعل على كلماته، في ظل الوضع غير المستقر الذي تشهده عدة مناطق في العالم، قائلاً "أنا أعبّر عمّا أؤمن به. لا يمكن أن نُرضي الجميع، لكن الصدق أهم من الصمت"، وأشار إلى أن تجربته الطويلة في الملاعب علّمته أنّ "الاحترام بين الناس هو الطريق الحقيقي للسلام".

وذكّر النجم البرتغالي في ختام حديثه بأنّ تركيزه ما زال منصباً على قيادة منتخب بلاده نحو التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وذكّر بالتعادل الأخير أمام المجر (2-2)، عندما سجّل هدفين رفعا رصيده إلى 41 هدفاً في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، وهو رقم قياسي جديد في مسيرته الدولية.

واختتم رونالدو حديثه بالتشديد على أن الرياضة يمكن أن تكون جسراً للتفاهم بين الشعوب، معتبراً أن العالم يحتاج اليوم إلى قيادات تُلهم أكثر مما تُقسّم، ورأى أن الأجيال الجديدة من الرياضيين مطالبة بأن تُساهم في نشر قيم الاحترام والحوار، ليبقى كلامه محل انقسام شديد في ظل الأحداث الأخيرة، لا سيما حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.