- كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال ونادي النصر السعودي، يلمح إلى اقتراب نهاية مسيرته الكروية، مؤكدًا رغبته في الاستمرار باللعب لفترة قصيرة فقط، وذلك بعد تسلمه جائزة "غلوبو بريستيجيو". - يستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يواجه منتخبي أيرلندا والمجر، بهدف حصد النقاط اللازمة لضمان التأهل. - منتخب البرتغال، بطل أوروبا 2016، يقترب من التأهل لكأس العالم 2026، ويحتاج للفوز في المباراتين القادمتين لضمان المشاركة في النهائيات العالمية.

كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (40 سنة)، عن تفاصيل جديدة تخصُّ مستقبله في كرة القدم، وذلك قبل مشاركته مع منتخب البرتغال في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، حيثُ من المتوقع أن يضمن منتخب "برازيل أوروبا" التأهل وسيُشارك "الدون" في البطولة العالمية الأخيرة في مسيرته ربما.

وتحدث نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، خلال تسلمه جائزة "غلوبو بريستيجيو" في حفل نظمه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن ما تبقى من مسيرته الكروية وما يُفكر فيه حالياً وقال أمام الحاضرين في الحفل: "هذه الجائزة، وطول مسيرتي، سبب كبير للفخر. أريد أن أستمر في اللعب، ولكن ليس لسنوات كثيرة".

ويبدو أن رونالدو وبذكره أنه سيستمر لكن ليس لسنوات كثيرة، نبّه بأن موعد النهاية اقترب كثيراً، خصوصاً مع وصوله إلى سن الـ40 وما زال يلعب مع النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، وهو الذي من المتوقع أن يُشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 (في حال تأهل البرتغال رسمياً)، مع العلم أن بطل أوروبا في عام 2016، اقترب كثيراً من حسم التأهل، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين القادمتين على أرضه من أجل وضع قدم ونصف في النهائيات العالمية.

ويستعد الدون للمشاركة مع منتخب البرتغال في مباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب أيرلندا يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، ومنتخب المجر يوم 14 من الشهر نفسه، وسيُحاول مساعدة بلاده من أجل حصد النقاط الست التي تحسم بنسبة كبيرة التأهل إلى مونديال 2026