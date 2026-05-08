- قاد جواو فيليكس فريق النصر للفوز على الشباب 4-2 بتسجيله هاتريك، بينما أضاف كريستيانو رونالدو هدفًا ليصل إلى هدفه المئة مع النصر في الدوري السعودي، محققًا إنجازًا تاريخيًا كخامس لاعب يصل لهذا الرقم. - شهدت المباراة توترًا كبيرًا، حيث تفاعل رونالدو مع جماهير الشباب التي هتفت لميسي، وحدثت مشادة بينه وبين المدافع علي البليهي، مما أضفى أجواءً مشحونة على اللقاء. - رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الدوري، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن الهلال، بينما يعاني الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

تغلب فريق النصر على مضيفه الشباب بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الـ33 المُقدمة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس. وسجل البرتغالي جواو فيليكس ثلاثة أهداف "هاتريك" للنصر في الدقائق الثالثة والعاشرة، والثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بينما أحرز مواطنه كريستيانو رونالدو هدفاً في الدقيقة الـ75.

ووصل رونالدو، الذي أثار الجدل بطريقة احتفاله بعد هز الشباك، إلى الهدف رقم 100 مع النصر في الدوري السعودي، ليكون خامس لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في المسابقة، بعد عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي، وسجل كريستيانو مئويته مع "العالمي" في 105 مباريات منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير/كانون الثاني 2023، وبات ثاني لاعب في تاريخ المسابقة ينجح في هز شباك جميع الفرق خلال موسم واحد، لينضم إلى الإنكليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي السعودي، الذي سبقه إلى تحقيق هذا الرقم اللافت.

وشهد اللقاء أجواءً مشحونة داخل أرضية الملعب وخارجها، حيث تزامنت لحظات من التوتر مع أحداث مثيرة ارتبطت بالنجم كريستيانو رونالدو. وخلال المواجهة، قام بعض مشجعي الشباب بترديد اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المدرجات، وهو ما دفع رونالدو إلى التفاعل مع جماهير الفريق المنافس في لقطة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين.

كما شهدت المباراة حالة من التوتر على أرض الملعب بعد احتكاكات ومشادة كلامية جمعت بين رونالدو والمدافع علي البليهي، في مشهد عكس سخونة اللقاء وحساسيته، وفي السياق نفسه، دخل "الدون" في نقاش حاد مع أحد أفراد الكادر الإداري لنادي الشباب. ورفع هذا الفوز رصيد النصر إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال الذي لعب مباراة أقل، قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المُقبل، أما الشباب فلا يزال يعيش على وقع موسمه المتراجع، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

