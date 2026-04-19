- تألق النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2025-2026، بفوزه الساحق 4-0 على الوصل الإماراتي، ليصل إلى نصف نهائي منطقة الغرب، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفه الـ969، مقتربًا من حاجز الألف هدف. - واصل النصر سلسلة انتصاراته المذهلة بـ15 مباراة، محققًا العلامة الكاملة في دور المجموعات، وسيلتقي الفائز من مباراة الأهلي القطري والحسين إربد الأردني في نصف النهائي. - تُقام مباريات هذا الدور بنظام اللقاء الواحد، مما يزيد من حدة الإثارة ويجعل التفاصيل الصغيرة حاسمة في تحديد الفائز.

بلغ النصر السعودي الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2، 2025-2026، بعد انتصاره الكبير على الوصل الإماراتي 4-0، اليوم الأحد، على استاد زعبيل في دبي، في لقاء واصل فيه النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو (41 عاماً) تألقه محلياً وقارياً.

وسجل رونالدو هدف فريقه الأول في اللقاء عند الدقيقة الـ11، ليصل إلى الهدف رقم 969 في مسيرته الكروية الاحترافية، ليصبح على بُعد 31 هدفاً فقط من إنجاز تاريخي نادر يتمثل في بلوغ حاجز الألف هدف. وأضاع "الدون" فرصة غريبة في الشوط الثاني، بعدما لعب كرة رأسية فوق المرمى رغم قربه بأمتار قليلة منه. ونجح كل من الإسباني إينيغو مارتينيز وعبد الله العمري والسنغالي ساديو ماني من إكمال رباعية "العالمي" (د24، 26، 80).

وواصل النصر سلسلة انتصارات بلغت 15 مباراة، بعد أن حجز مقعده في نصف النهائي القاري، محققاً العلامة الكاملة بتسع انتصارات. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ربع نهائي منطقة الغرب الأهلي القطري مع الحسين إربد الأردني على الملعب نفسه، على أن يواجه النصر الفائز من اللقاء الآخر في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وتُقام مباريات هذا الدور بنظام اللقاء الواحد، ما يعزز من فرص الإثارة ويجعل التفاصيل الصغيرة حاسمة. وفي دور المجموعات، تصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد كامل بلغ 18 نقطة من ست مباريات، متفوقاً على الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي (9 نقاط لكل منهما)، فيما لم يحصد جوا الهندي أي نقطة، قبل أن يتجاوز أركاداغ التركماني في ثمن النهائي بنتيجة 2-صفر.

في المقابل، كان الوصل قد تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 14 نقطة من ست مباريات، متقدماً على الاستقلال الإيراني (8 نقاط)، والمحرق البحريني (7 نقاط)، والوحدات الأردني (4 نقاط)، قبل أن يتفوق في دور الـ16 على الزوراء العراقي بنتيجة إجمالية 6-5.