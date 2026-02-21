رونالدو يعوّض النصر عن تمرده بثنائية وصدارة الدوري السعودي

- كريستيانو رونالدو يواصل تألقه مع النصر السعودي بتسجيله هدفاً في الفوز على الحزم (4-0)، مما يعزز فرصه في المنافسة على لقب الهداف بعد وصوله إلى 20 هدفاً في 20 مباراة، ويقترب من تحقيق هدفه الألف في مسيرته الاحترافية. - عودة النصر إلى صدارة الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع الاتحاد، حيث حقق الفريق 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، مما يعكس جاهزيته للفوز باللقب وإهداء رونالدو كأساً مهماً في تجربته السعودية. - رونالدو يثبت أهميته في حسابات النصر، حيث سجل في 4 من آخر 5 مباريات، رغم إضاعته فرصة سهلة ضد الحزم، مما يعزز مكانته كلاعب حاسم في الفريق.

للمباراة الثانية، منذ انتهاء تمرّده على ناديه النصر السعودي، ينجح البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، في التسجيل ومساعدة فريقه على حصد الانتصارات، بعد الفوز مساء السبت، على نادي الحزم بنتيجة (4ـ0)، في الأسبوع 23 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان "الدون" قد سجل هدفاً في المباراة السابقة أيضاً، بعد أن غاب عن مباراتين لفريقه بسبب غضبه من عدم منح صندوق الاستثمار السعودي الأموال الكافية لنادي النصر لعقد صفقات قوية في الميركاتو الشتوي على غرار نادي الهلال.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفاً خلال 20 مباراة شارك فيها، مستعيداً آماله في المنافسة على لقب الهداف، إذ أصبح على بعد ثلاثة أهداف من مهاجم الأهلي، الإنكليزي إيفان توني، كما واصل طريقه من أجل الوصول إلى الهدف 1000 في مسيرته الاحترافية، حيث بات في رصيده الآن 964 هدفاً في كل المحطّات. وخلال آخر 5 مباريات شارك فيها مع النصر، فشل البرتغالي في مناسبة وحيدة في هزّ الشباك ليُثبت أهميته في حسابات الفريق، رغم أنه أضاع فرصة سهلة في مواجهة الحزم كانت ستساعده على دعم أرقامه القياسية.

واقترنت الثنائية، بعودة النصر إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي، مستفيداً من سقوط الهلال في فخ التعادل مع الاتحاد، ولهذا فقد كانت مكاسب "العالمي" عديدة من هذه المواجهة، لا سيما وأن الفريق حقق 10 انتصارات توالياً في كل المسابقات وهي أرقام تُثبت جهوزية النصر للحصول على اللقب وإهداء رونالدو كأساً مهمة في تجربته السعودية، بما أنه لم ينجح بعد في الحصول على لقب الدوري، بعد أن فاز به سابقاً في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا.