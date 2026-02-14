رونالدو يعود بقوة بعد غياب 14 يوماً.. ورحلة الهدف رقم 1000 مستمرّة

- عاد كريستيانو رونالدو للمشاركة مع نادي النصر بعد توقف دام 14 يوماً بسبب خلافات حول الرواتب والتعاقدات، وسجل هدفاً في الدقيقة 18 ضد الفتح، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية كأحد أكبر اللاعبين سناً في الدوري السعودي. - يسعى رونالدو لتحقيق هدفه الألف في مسيرته الاحترافية، حيث وصل إلى 962 هدفاً، ويهدف لقيادة النصر نحو التتويج بلقب الدوري السعودي الغائب منذ 2019. - بفضل عودة رونالدو، يواصل النصر الضغط على الهلال متصدر الدوري، حيث جمع 52 نقطة بعد الفوز على الفتح، ويستعد لمباريات صعبة لتحقيق اللقب.

عاد قائد نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) إلى المشاركة مع "العالمي" مرة أخرى، بعدما توقف عن اللعب مدة 14 يوماً بسبب خلافات حول رواتب الموظفين والتعاقدات، التي لم تقم بها الإدارة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن "صاروخ ماديرا" أثبت أنه ما زال لا يجد لغة سوى تسجيل الأهداف.

وفي المواجهة التي لعبها كريستيانو رونالدو ضد مُضيفه فريق الفتح، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، انتفض البرتغالي بقوة، بعدما ظهر مُركزاً على تسجيل الهدف الذي جاء في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط الأول، عقب تمريرة حاسمة من قبل السنغالي ساديو ماني، ليضعها "صاروخ ماديرا" في شباك حارس المرمى الذي فشل في التصدي لها.

وأصبح كريستيانو رونالدو ثالث لاعب يُسجل في الدوري السعودي لكرة القدم بعمر 41 عاماً أو أكثر (41 عاماً وتسعة أيام)، بعد عصام الحضري (44 عاماً و329 يوماً)، وحسين عبد الغني (41 عاماً و291 يوماً)، وفق ما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات الرياضية، الأمر الذي يجعل النجم البرتغالي يواصل هوايته في تحقيق الأرقام القياسية خلال مسيرته الاحترافية.

واستمر رونالدو في رحلة بحثه عن تسجيل الهدف رقم 1000 خلال مسيرته الاحترافية، بعدما وصل إلى 962، بفضل ما فعله أمام فريق الفتح في منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يسعى النجم البرتغالي بكل ما أوتي من قوة إلى قيادة ناديه النصر صوب منصة التتويج، وحسم اللقب المحلي الغائب عن خزائن "العالمي" منذ عام 2019.

وبفضل عودة رونالدو مرة أخرة إلى الملاعب، واصل نادي النصر رحلة ضغطه على متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي، فريق الهلال (53 نقطة)، بعدما استطاع رفاق النجم البرتغالي جمع 52 نقطة عقب الفوز على الفتح بهدفين مقابل لا شيء، ولديهم خلال الفترة القادمة مباريات صعبة للغاية، لكن هدفهم الأساسي هو حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج.

وكان رونالدو قد أنهى إضرابه عن المُشاركة في المواجهات مع "العالمي" خلال الفترة الماضية، بعدما عبّر في بداية الأمر عن امتعاضه من سياسة التعاقدات في الدوري السعودي وعدم إبرام صفقات لنادي النصر على غرار الهلال الذي كان قد ضمّ الفرنسي كريم بنزيمة، إضافة إلى أن صحيفة أبولا البرتغالية ذكرت أنّه رفض اللعب حتى تُحلّ مشكلة عدم صرف رواتب عدد من موظفي الفريق والمتعاونين معه، لتقبل إدارة النصر بذلك من خلال تسوية جميع المستحقات.