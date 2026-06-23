رونالدو يعزّز أسطورته بإسكات الانتقادات ويعلنها: "لقد عدت"

- كريستيانو رونالدو يسجل في ست بطولات كأس عالم مختلفة، محققًا إنجازًا تاريخيًا بهدفيه ضد أوزبكستان في مونديال 2026، ليصبح الهداف التاريخي للبرتغال في البطولة. - رغم الانتقادات لأدائه في المباراة الافتتاحية، أظهر رونالدو قدرته على العودة بقوة، مسجلًا هدفين في ست دقائق، واحتفل بطريقة لافتة أمام الجماهير. - سجل رونالدو 10 أهداف في نهائيات كأس العالم، متفوقًا على أوزيبيو، وحقق أرقامًا قياسية في المباريات الدولية، مع 145 هدفًا في 230 مباراة.

أصبح أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في ست بطولات مختلفة لكأس العالم، وذلك بهدفيه ضد أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة البرتغال بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات مرحلة المجموعات في مونديال 2026.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً لانتقادات لاذعة بسبب أدائه الباهت في المباراة الافتتاحية للبرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026. وبعد التعادل 1-1، وفي ظل حاجة ماسة للفوز، لم يستغرق رونالدو سوى ست دقائق ليسجل هدف التقدم ضد أوزبكستان، بعد أن أرسل جواو كانسيلو كرة عرضية رائعة، وصلت إلى رونالدو عند القائم القريب، الذي أسكنها الشباك بلمسة مميزة، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده، ليحرز النجم البرتغالي أول ثنائية له في المونديال، منذ تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك إسبانيا، بنسخة عام 2018 في روسيا.

وخطف قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، الأنظار إليه وبقوة، بسبب طريقه احتفاله بستجيله الهدف الثاني في شباك حارس مرمى منتخب أوزبكستان، بعدما توجه مباشرة إلى الجماهير الحاضرة في المدرجات، وقام بالقفز عالياً، وأعقبها بصرخته الشهيرة "سيييي"، لكنّه فاجأ الجميع، عندما ظهر وهو يقول: "لقد عدت. لقد عدت"، في إشارة واضحة على قدرته على تسجيل الأهداف، وإسكات الأصوات التي انتقدته كثيراً خلال الأيام الماضية.

وسجل رونالدو 10 أهداف في نهائيات (2006، 2010، 2014، 2018، 2022 و2026)، وجاء الهدف الأول لرونالدو في المونديال بمرمى إيران في نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا، ومن بعدها سجّل في مرمى كل من كوريا الشمالية (2010)، غانا (2014)، ثلاثية أمام إسبانيا (2018)، المغرب (2018) وغانا مجدداً (2022)، ومن ثم أوزبكستان (2026). وبعد فشله في التسجيل في مبارياته العشر السابقة بالنهائيات الكبرى، تمكن "الدون" أخيراً من تسجيل هدفه العاشر في كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي للبرتغال في العرس العالمي، متفوقاً على الأسطورة أوزيبيو (9 أهداف)، كما كان هذا هدفه الدولي رقم 145 في مباراته رقم 230، وكلاهما رقمان قياسيان في المباريات الدولية للرجال.