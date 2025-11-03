رونالدو يصدم ميسي: ليس أفضل مني

- كريستيانو رونالدو يرفض الاعتراف بأفضلية ليونيل ميسي عليه، مؤكداً ثقته في مسيرته المليئة بالألقاب والإنجازات مع الأندية والمنتخب البرتغالي، رغم تصريحات زميله السابق واين روني. - خلال مقابلة مع بيرس مورغان، تطرق رونالدو إلى مواضيع شخصية ومهنية، منها وفاة ديوغو جوتا، علاقته بجورجينا رودريغيز، ولقائه مع دونالد ترامب، بالإضافة إلى خططه المستقبلية بعد الاعتزال. - يسعى رونالدو لتحقيق حلم التتويج بكأس العالم 2026، مع الحفاظ على طموحه وصلابته، بعد تسجيله تسعة أهداف مع نادي النصر هذا الموسم.

تحدّث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) بصراحة عن غريمه التقليدي في عالم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً)، بعد سنوات طويلة من التنافس بينهما على القمّة، ليرفض "صاروخ ماديرا" الاعتراف بأفضلية "البولغا" عليه، وأجاب بوضوح عن سؤال المقارنة حين قال: "ليس أفضل مني"، من دون أن يُقلّل في الوقت نفسه من قيمة أسطورة برشلونة السابق.

وفي مقطع ترويجي للمقابلة التي أجراها كريستيانو رونالدو مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والتي ستُعرض كاملة خلال الساعات المقبلة يوم الثلاثاء، رفض النجم البرتغالي الاعتراف بأفضلية ليونيل ميسي عليه من حيث الأداء والمسيرة الكروية عموماً. وجاء رده صريحاً ومباشراً على سؤال تناول تصريحات زميله السابق في مانشستر يونايتد واين روني، الذي اعتاد تأكيد تفوّق ميسي على كريستيانو.

وردّ رونالدو من دون تردّد: "لا مشكل أن يُعبّر روني عن رأيه، لكني لا أتفق معه، ولا أريد أن أكون متواضعاً". وبذلك، أكّد النجم البرتغالي، بشكل واضح، قناعته بأنه الأفضل في هذه المقارنة، خاصة أن مسيرته مليئة بالألقاب مع الأندية التي دافع عن ألوانها، وخاصة ريال مدريد، وإلى مساهمته الحاسمة في تتويج فرقِه بعدة بطولات، فضلاً عن إنجازاته مع المنتخب البرتغالي الذي استفاد كثيراً من قدراته وخبرته الطويلة.

وتطرّق رونالدو خلال الحوار إلى عدة محاور لافتة، من أبرزها الحديث عن وفاة نجم المنتخب البرتغالي وليفربول السابق ديوغو جوتا، إضافة إلى تفاصيل علاقته بزوجته جورجينا رودريغيز، ولقائه برئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، كما تحدّث عن ثروته الشخصية والخيارات المطروحة أمامه بعد نهاية مسيرته الكروية، كما أكد أنه يدرس بعناية الخطوات المقبلة في حياته بعد الاعتزال.

ومنذ بداية الموسم، سجّل كريستيانو رونالدو تسعة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين في عشر مباريات مع نادي النصر في جميع المسابقات، ويتصدّر نادي العاصمة ترتيب الدوري السعودي بعد مرور سبع جولات، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون وأربع نقاط عن الهلال، ومنذ وصوله في كانون الثاني/يناير 2023، لم ينجح النجم المتوَّج بخمس كرات ذهبية بعد في إحراز لقب الدوري المحلي.

ويُدرك كريستيانو رونالدو أن الموسم الحالي يحمل طابعاً خاصاً في مسيرته الممتدة لأكثر من عقدَين، إذ يقترب من عامه الـ41 ولا يزال يحتفظ بالطموح نفسه والصلابة نفسها، ويعتبر "الدون" أن كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تمثل الفرصة الأخيرة لتحقيق حلم التتويج باللقب العالمي الذي استعصى عليه طويلاً. وبعد مسيرة دولية مذهلة جعلته الهدّاف التاريخي للبرتغال بـ143 هدفاً في 225 مباراة، يتطلّع رونالدو لأن يكون مرة أخرى في صدارة المشهد العالمي، وربما في مواجهة جديدة مع غريمه ليونيل ميسي، الذي يسعى بدوره للحفاظ على مجده مع الأرجنتين.