رونالدو يشعل سباق الحذاء الذهبي بتصريحات عن مبابي وميسي

- أشاد رونالدو نازاريو بأسلوب لعب كيليان مبابي، مشيراً إلى التشابه بينهما عندما كان في أوج عطائه، واعتبره أحد أفضل لاعبي كرة القدم اليوم ووريثاً لأساطير اللعبة. - تجاوز ميسي ومبابي رونالدو في قائمة هدافي كأس العالم، حيث سجل ميسي 19 هدفاً ومبابي 16 هدفاً، مما يعكس تطور كرة القدم وتجاوزها للأرقام القياسية. - يتنافس ميسي ومبابي على لقب هداف كأس العالم 2026، مع منافسة قوية من عثمان ديمبيلي، وفينيسيوس جونيور، وإرلينغ هالاند.

أشاد نجم الكرة البرازيلية السابق، رونالدو نازاريو (49 عاماً)، بأسلوب لعب كيليان مبابي (27 عاماً)، مشيراً إلى أوجه التشابه بين أسلوبه وأسلوب مهاجم الفرنسي، عندما كان اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" في أوج عطائه.

وبات رونالدو ثالث أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، فبعد أن سجل 15 هدفاً في المسابقة العالمية، تجاوزه ليونيل ميسي (19 هدفاً) وكيليان مبابي (16 هدفاً)، وهو أمر يعتبره رونالدو منطقياً، كون "جميع الأرقام القياسية قابلة للتحطيم"، كما يُدرك نجم ريال مدريد السابق، أن كرة القدم تتطور باستمرار وتتجاوز مجرد الأرقام.

وفي مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، الأحد، أثنى الفائز بالكرة الذهبية عام 2002 على كلا اللاعبين (ميسي ومبابي)، اللذين ترك كل منهما بصمته في عالم كرة القدم، وحول هذا قال: "بلا شك لاعبان يتجاوزان مجرد الإحصائيات، ويستحقان لقب أفضل هدافين في تاريخ البطولة. ميسي أحد أبرز لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، ولا يزال مؤثراً وحاسماً حتى اليوم. أما مبابي، فأسلوب لعبه يذكرني بنفسي في أوج عطائي. إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم اليوم، ووريث طبيعي لأساطير اللعبة".

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ويتنافس ميسي ومبابي، برصيد 6 و4 أهداف على التوالي على لقب هداف كأس العالم 2026. وبعد فوزه بهذا اللقب في عام 2022 (8 أهداف)، لا يزال قائد المنتخب الفرنسي على مقربة من زميله السابق في باريس سان جيرمان، الذي يتصدر السباق برصيد 6 أهداف. لكن عثمان ديمبيلي، وفينيسيوس جونيور، وإرلينغ هالاند، الذين يملك كل منهم أربعة أهداف، ينافسون بقوة أيضاً على صدارة الترتيب.