رونالدو يشعل الطلب... تذكرة البرتغال وكولومبيا بسعر سيارة فاخرة

- تُعد مباراة البرتغال وكولومبيا في كأس العالم 2026 من أكثر المباريات ترقباً، حيث تضم نجومًا مثل كريستيانو رونالدو وخاميس رودريغيز، مما يضفي جاذبية رياضية واقتصادية هائلة. - شهدت تذاكر المباراة ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث تبدأ من 3500 دولار للمقاعد العادية وتصل إلى 60 ألف دولار لكبار الشخصيات، مما يجعلها سلعة فاخرة. - يلعب رونالدو دورًا محوريًا في زيادة الطلب، إذ يُعتبر حضوره حدثًا عالميًا، خاصة مع احتمالية أن تكون هذه إحدى آخر مشاركاته في كأس العالم.

تُعيد بطولة كأس العالم 2026 تسليط الضوء مجدداً على نجوم كرة القدم، لكن هذه المرة لا يقتصر التركيز على ما يحدث على أرض الملعب. فقد أصبحت مباراة البرتغال وكولومبيا، التي تضم أسماءً لامعة مثل كريستيانو رونالدو وخاميس رودريغيز، واحدة من أكثر مباريات البطولة ترقباً، لما تتمتع به من جاذبية رياضية وأثر اقتصادي هائل.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، فستجمع المباراة، المقرر إقامتها في ميامي، منتخبين يتمتعان بشعبية جارفة على المستوى الدولي وحضور جماهيري قوي في الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على توفر التذاكر منذ المراحل الأولى للمبيعات، ليشهد سوق التذاكر ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، حيث كان للطلب تأثير مباشر على أسعار إعادة البيع، لترتفع الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة حتى بالنسبة لحدث بهذا الحجم.

وتُظهر القوائم المتاحة على منصات إعادة البيع أسعاراً تبدأ من حوالي 3500 دولار للمقاعد العادية، وتصل إلى 30 ألف دولار للمقاعد القريبة من أرض الملعب، أما بالنسبة لمقاعد كبار الشخصيات أو الباقات المميزة، فتتجاوز الأسعار بسهولة 60 ألف دولار.

تذكرة بسعر سيارة تسلا

تراوح أسعار طرازات مثل موديل 3 بيرفورمانس، وموديل إس بلايد، وموديل إكس بلايد تقريباً لسيارة تسلا بين 54990 دولاراً وأكثر من 100 ألف دولار أميركي، وذلك حسب المواصفات، في الوقت الذي اقتربت فيه بعض تذاكر كبار الشخصيات لمباراة البرتغال وكولومبيا من النطاق السعري نفسه، ما يجعل تجربة حضور المباراة أقرب إلى امتلاك سلعة فاخرة.

رونالدو والقيمة العاطفية للحدث

بعيداً عن الأرقام، يلعب كريستيانو رونالدو دوراً محورياً في هذا الطلب الكبير، إذ يضيف حضوره بُعداً عاطفياً هائلاً للمباراة، خاصة مع الحديث المستمر عن كونها قد تكون إحدى آخر مشاركاته في كأس العالم، ما يجعل كل ظهور له حدثاً عالمياً بحد ذاته. كما يعزز الحضور الجماهيري الكولومبي القوي في ميامي حدة التنافس على المقاعد داخل الملعب. وتعكس هذه الظاهرة اتجاهاً متصاعداً في كرة القدم الحديثة، حيث لم تعد المباريات الكبرى تُقاس فقط بما يحدث داخل الملعب، بل أيضاً بالقيمة الاقتصادية لتجربة الحضور نفسها، في ظل تحول التذاكر إلى سلعة نادرة تخضع لمنطق الطلب العالمي والرفاهية.