- كريستيانو رونالدو يقترب من تحقيق هدفه الألف في مسيرته بعد تسجيله الهدف رقم 950، ليقود النصر للفوز على الحزم 2-0 في الدوري السعودي، مما يعزز فرص الفريق في تحقيق اللقب الغائب منذ ستة مواسم. - جواو فيليكس يفتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 25، ويثبت نفسه كهداف للدوري السعودي برصيد تسعة أهداف، بينما يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 88، مؤكداً سيطرة النصر على المباراة. - النصر يواصل تصدر الدوري تحت قيادة جورجي جيسوس برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، بينما يبقى الحزم في المركز الـ14 برصيد خمس نقاط.

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، مطاردة الهدف الألف في مسيرته الاحترافية، بعدما سجل هدفه الرقم 950 ليقود فريقه النصر للفوز على الحزم بنتيجة (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم. وعزّز هذا الانتصار مسيرة النصر في رحلة تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ ستة مواسم، وأكد البداية المثالية للفريق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وافتتح النجم البرتغالي جواو فيليكس التسجيل للنصر في الدقيقة 25 من الشوط الأول، بعد تمريرة حاسمة من زميله أيمن يحيى، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف مع الفريق الذي انتقل إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وأثبت فيليكس نفسه هدافاً للدوري السعودي حتى الآن. وبينما كانت المباراة تتجه للانتهاء بهذه النتيجة، عاد رونالدو ليحسم اللقاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، مستفيداً من تمريرة من زميله البرازيلي ويسلي، ليؤكد سيطرة فريقه على المباراة ويعزز تقدمه في سباق الصدارة.

هدف! ⚽️🔥

كريستيانو رونالدو يضاعف النتيجة للنصر ويسجّل هدفًا مميزًا، الهدف رقم 950 ⭐#الحزم_النصر pic.twitter.com/qE4E4KBeyv — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 25, 2025

ورفع رونالدو رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم مع النصر، ليصبح على بعد 50 هدفاً فقط من رقم استثنائي تاريخي بتسجيل ألف هدف رسمي في مسيرته، إذ يمتلك "الدون" سجلاً حافلاً بالأهداف مع أنديته السابقة، بعدما سبق أن سجل خمسة أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، و145 هدفاً مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، و450 هدفاً بقميص نادي ريال مدريد الإسباني، و101 هدف برفقة يوفنتوس الإيطالي، و142 هدفاً مع منتخب البرتغال، فضلاً عن 107 أهداف مع النصر منذ انضمامه إليه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وهكذا، واصل فريق النصر تحت قيادة جورجي جيسوس تحليقه في صدارة الدوري بعد هذا الانتصار، محققاً العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية، وهو إنجاز لم يحققه النادي منذ موسم 2018-2019 حين توج باللقب آنذاك، وفي المقابل، تجمد رصيد فريق الحزم عند خمس نقاط فقط، ليبقى في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري.