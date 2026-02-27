- أثار كريستيانو رونالدو جدلاً باحتفاله الغامض بعد تسجيله هدفاً في مرمى النجمة، حيث اعتبره البعض رسالة موجهة لجماهير الهلال السعودي التي استفزته سابقاً. - صحيفة ماركا البرتغالية أشارت إلى أن الاحتفال كان رسالة لزميله روبين نيفيز، لاعب الهلال، بعد تصريحاته حول التحكيم في الدوري السعودي، مما يعكس توتراً محتملاً بين اللاعبين. - الاحتفال قد يفاقم التوترات داخل منتخب البرتغال، حيث سبق أن شهدت علاقات رونالدو مع زملائه، مثل برونو فيرنانديز وجواو كانسيلو، توترات مشابهة.

أثار لاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) جدلاً واسعاً، بعد احتفاله الغامض بهدفه في مرمى النجمة بالدوري السعودي لكرة القدم، مساء الأربعاء، ذلك أن قائد النجم لم يحتفل بهدفه بطريقته العادية، وهو ما أثار فضولاً من أجل معرفة الرسالة التي أراد أفضل هداف في العالم توجيهها، وقد أكدت صحيفة أوجوغو البرتغالية أن الاحتفال قد يكون به مهاجمة جماهير نادي الهلال السعودي، التي استفزت لاعب النصر بـ"تيفو" منذ أيام قليلة.

🎙️ Ruben Neves: “I have seen players playing almost basketball and the ball inside the box, and the referees go to the screen and still don’t give a penalty.” 🇵🇹



في الأثناء، أكدت صحيفة ماركا البرتغالية، أن احتفال رونالدو كان رسالة إلى مواطنه روبين نيفيز، لاعب الهلال السعودي، حيث بدأت القصة عندما عبّر الأخير، عن رأيٍ في تصريح إعلامي لم يمر مرور الكرام. وقال لاعب وسط الهلال: "إنه أحد الدوريات القليلة في العالم التي تتنافس فيها أربعة فرق على اللقب نفسه. إنه دوري شديد التنافس. يجب أن يكون الجميع على المستوى نفسه لأن الإثارة تختلف أحياناً من مباراة لأخرى. لقد رأيت لاعبين يلعبون كرة السلة أو كرة اليد داخل منطقة الجزاء، ثم يشاهد الحكم الإعادة على الشاشة ولا يحتسب ركلة جزاء".

ولم يمر احتفال قائد منتخب البرتغال في الخفاء، فبعد تسجيله هدفه الحادي والعشرين في 21 مباراة متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، كان احتفاله مميزاً للغاية. بابتسامة عريضة، وتظاهر بتسديد الكرة في الهواء ثلاث مرات قبل أن يهرع زملاؤه لتهنئته. ولم يكتفِ بذلك، بل ختم حساب فريقه، على منصة "إكس" بنشر تغريدة جاء فيها: "سواءً كرة القدم أو كرة السلة، يبقى الفوز حليف الأسطورة".

ومن شأن هذا الاحتفال أن يكون بداية أزمة جديدة داخل منتخب البرتغال، بين رونالدو وزميله نيفيز، في تواصل لقصص انتشرت في المواسم الأخيرة، تؤكد وجود توتر في علاقة "الدون" بعدد من رفاقه، وخاصة برونو فيرنانديز، زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث لم تكن العلاقة بينهما مميزة وباردة، خاصة بعد تصريحات رونالدو إثر رحيله عن "الشياطين الحمر" وقبل انطلاق كأس العالم 2022، حين تجاهل فيرنانديز زميله في المنتخب عندما التحق بالمعسكر.

كما أن علاقة رونالدو بزميله الآخر، جواو كانسيلو، كانت متوترة في العديد من المناسبات، ولم يكن هناك تقارب بينهما، وظهر المدافع غاضباً من تصرفات رونالدو في إحدى الحصص التدريبية، عندما أراد نجم ريال مدريد سابقاً ممازحته، ولكن كانسيلو رفض تصرف قائد منتخب بلاده. وقد تعرّض رونالدو في بعض الفترات إلى الانتقادات داخل منتخب البرتغال، بسبب تصرفاته الأنانية، وحرصه على المشاركة في كل المباريات.