27 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:33 (توقيت القدس)
رونالدو في ملعب الأول في 27 ديسمبر 2025 (عبد الله أحمد/Getty)
رونالدو في ملعب الأول، 27 ديسمبر 2025 (عبد الله أحمد/Getty)
- كريستيانو رونالدو يواصل تألقه مع نادي النصر السعودي، حيث سجل هدفه الـ956 في مسيرته الاحترافية خلال مباراة ضد الأخدود، مما ساهم في فوز النصر 3-0 وتعزيز صدارته في الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.

- رونالدو أبدع بتسجيل هدف بالكعب، مستعيدًا ذكريات هدف رابح ماجر التاريخي في نهائي أبطال أوروبا 1978، مما أضاف لمسة فنية رائعة للمباراة وأمتع الجماهير.

- يسعى رونالدو لتحقيق هدفه الألف في مسيرته، مستفيدًا من تحسن أداء فريقه وتسجيله لأهداف مميزة، مما يقربه من تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وصل نجم نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) إلى الهدف 956 في مسيرته الاحترافية، عندما تألق في لقاء فريقه أمام الأخدود في الأسبوع العاشر من الدوري السعودي لكرة القدم، والذي شهد انتصار النصر (3ـ0)، ليحصل "العالمي" على ثلاث نقاط جديدة دعم بها رصيده في صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، متقدماً بأربع نقاط على نادي الهلال صاحب الوصافة، وبالتالي فإن النصر لم يعرف غير الانتصارات في الموسم الحالي، أملاً في أن يحصد لقباً يُثري به خزائنه ويهدي لاعبه البرتغالي أول لقب في مسيرته في الدوري السعودي.


وترك رونالدو بصمته منذ أول 45 دقيقة في المباراة، عندما وضع فريقه في المقدمة بعد مرور قرابة 30 دقيقة، وانتظر الدقيقة الأخيرة ليسجل هدفاً مميزاً في مسيرته عندما هزّ شباك الأخدود بكعبه، في لقطة مشابهة للهدف التاريخي للنجم الجزائري رابح ماجر في نهائي أبطال أوروبا في عام 1978، عندما كان لاعباً في صفوف بورتو البرتغالي الذي واجه بايرن ميونخ الألماني، وهي واحدة من اللوحات الفنية التي ظلت راسخة في ذاكرة الجماهير الرياضية في العالم.

وتعاقد رونالدو مع الأهداف المميزة خلال الموسم الحالي، فقد سجل منذ مدة قصيرة هدفاً عالمياً بمقصية مميزة أكدت أنه لا يقتصر على تسجيل الأهداف، بل يحاول رسم أفضل اللوحات في الملاعب لإمتاع الجماهير التي تفاعلت مع الثنائية الجديدة في مسيرته، والتي تقربه أكثر من الهدف رقم 1000 في مسيرته، وهو التحدي الأكبر الذي يُلاحقه "الدون" في نهاية مسيرته الاحترافية، وبات قريباً منه، باعتبار كثرة الأهداف التي سجلها في الفترة الأخيرة تزامناً مع تحسن نتائج فريقه.

دلالات
المساهمون
