رونالدو يرد على مشجعي الأهلي السعودي بسبب لقب الأبطال

- نادي النصر يقترب من تحقيق لقب الدوري السعودي لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الأهلي بهدفين نظيفين، حيث سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول وساهم في تعزيز صدارة الفريق برصيد 79 نقطة. - رونالدو يرد على مشجعي الأهلي الذين سخروا منه بتذكيرهم بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حققها مع ريال مدريد، مما يعكس ثقته وخبرته الكبيرة في المنافسات الكبرى. - النجم البرتغالي يملك فرصة ذهبية لإنهاء موسم تاريخي مع النصر، حيث يقترب من تحقيق لقب الدوري السعودي ويستعد لخوض نهائي دوري أبطال آسيا ضد غامبا أوساكا.

اقترب نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة) من تحقيق لقب الدوري السعودي لموسم 2025-2026، وذلك إثر الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة وحفاظه على صدارته للدوري، في مواجهة قدم فيها الدون مستوى استثنائياً على أرض الملعب وساهم في صناعة هذا الفوز.

وتفوق النصر على الأهلي بهدفين نظيفين أمس الأربعاء، ليعزز صدارته برصيد 79 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الهلال الوصيف صاحب الـ71 نقطة مع مباراة أقل. وساهم رونالدو في صناعة هذا الفوز عبر تسجيله الهدف الأول في المواجهة عند الدقيقة 76، ثم أضاف زميله كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليحسم النصر فوزه الـ26 في الدوري، ويقترب خطوة من تحقيق اللقب، إذ يحتاج إلى فوزين فقط من آخر أربع جولات من أجل التتويج رسمياً.

وتحدث كريستيانو رونالدو بعد المباراة ورد على بعض مشجعي نادي الأهلي السعودي الذين استغلوا تتويج فريقهم باللقب الثاني توالياً في دوري أبطال آسيا للنخبة للسخرية من الدون ونادي النصر، ليرد هداف نادي النصر سريعاً قائلاً: "أنا لدي خمسة ألقاب دوري أبطال"، في إشارة من البرتغالي إلى تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات مع نادي ريال مدريد الإسباني سابقاً.

يُذكر أن رونالدو يملك فرصة ذهبية لإنهاء موسم تاريخي مع نادي النصر، إذ اقترب من تحقيق لقب الدوري السعودي، وسيخوض نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 أمام نادي غامبا أوساكا الياباني يوم 16 مايو/أيار المقبل، وعليه يمكن للدون إنهاء موسم 2025-2026 بلقبين تاريخيين مع نادي النصر، وهما أول لقبين له مع النادي السعودي منذ وصوله إليه قبل سنوات.