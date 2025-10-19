- كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، يواصل تحسين أرقامه التهديفية بعد أداء مثير في تصفيات كأس العالم 2026، حيث قاد فريقه للفوز على الفتح بنتيجة 5-1 في الدوري السعودي، رغم إهداره ركلة جزاء. - جواو فيليكس، زميل رونالدو، يتألق بتسجيله "هاتريك" في المباراة، مما يجعله منافساً قوياً لرونالدو في ترتيب الهدافين، حيث سجل فيليكس ثمانية أهداف مقابل خمسة لرونالدو. - رونالدو يستعيد تألقه بتسجيل هدف رائع بعد إهدار ركلة جزاء، ويجذب الانتباه بلقطة مع "سبيد" قبل بداية المباراة، مما يعزز شعبيته بين الجماهير.

يصرّ نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، على تحسين أرقامه التهديفية وهزّ شباك منافسيه، فبعد مباريات مثيرة في تصفيات كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، عاد ليرسم البسمة على وجوه جماهير فريقه في الدوري السعودي، وذلك في المواجهة التي جمعت "العالمي" بنادي الفتح ضمن منافسات الأسبوع الخامس، والتي حسمها النصر بنتيجة (5ـ1) محرزاً العلامة الكاملة في بداية الموسم.

الاسطورة كريستيانو رونالدو يهدر ركلة الجزاء!!! pic.twitter.com/PDylinkUHf — موسى (@MousaQi) October 18, 2025

وكانت المباراة غريبة الأطوار نسبياً، بعد أن تمكن مواطنه جواو فيليكس من خطف الأضواء سريعاً، بتسجيل هدف السبق، بطريقة مثالية نصّبته نجماً لأول 45 دقيقة، خاصة أن "الدون" لم يكن محظوظاً، بما أنه كان قريباً من هزّ الشباك، ولكن القائم صدّ الكرة، التي عادت أمام فيليكس ولكنه سدد بجانب المرمى، مهدراً فرصة سهلة للتهديف، غير أن هدفه أثبت أنه صفقة ناجحة بالنسبة إلى النصر، مودعاً فترة الفراغ، التي مرّ بها في تجاربه الأخيرة، بين مختلف الدوريات الأوروبية.

وكان رونالدو بطل الشوط الثاني بامتياز، فبعد أن خطف الجزائري سفيان بن دبكة هدف التعادل لفريق الفتح، لعب نجم ريال مدريد سابقاً دور المنقذ، من خلال تسجيل هدف فريقه الثاني بطريقة مميزة للغاية، وذلك بعد أن صوّب كرة قوية في الزاوية المستحيلة، ولكن قبل ذلك، كان رونالدو قد أهدر ركلة جزاء صدها الحارس، وخلال أسبوع واحد أضاع أفضل هدّاف في العالم ركلتي جزاء، ولئن فشل في التعويض مع منتخب بلاده أمام أيرلندا الشمالية، إلا أنه استعاد هذه المرة الاعتبار سريعاً بالهدف، الذي سجله بعد دقائق قليلة من إهدار ركلة الجزاء.

من كل الزوايا 🎥

هدف النصر الثاني الرائع عن طريق كريستيانو رونالدو 🐐⚽️#النصر_الفتح pic.twitter.com/OWqBFqfmy8 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 18, 2025

هدف بطريقة رائعة، فيليكس يسجل للنصر ويواصل تألقه#النصر_الفتحpic.twitter.com/Xepu7g29Ir — عمر بالبيد - الأولى (@2020o) October 18, 2025

وفي الأثناء، فقد كان جواو فيليكس متألقاً بدوره بما أنه أحرز "هاتريك" هو الثاني في رصيده، رغم قصر التجربة مع فريقه الجديد، بعد ثلاثية سابقة في مرمى نادي الرياض، ومِن ثم أصبح منافساً لقائد منتخب بلاده في ترتيب الهدافين، بما أنه سجل ثمانية أهداف بينما سجل رونالدو خمسة فقط. كما جلبت لقطة رونالدو مع "سبيد" اهتماماً واسعاً بعد أن خصه بتحية قبل ضربة بداية المواجهة.