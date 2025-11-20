رونالدو يردّ على دعوة ترامب ويحصل على مفتاح البيت الأبيض

- استجاب كريستيانو رونالدو لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزار البيت الأبيض، حيث حصل على "مفتاح البيت الأبيض" كهدية رمزية تعكس تقديراً رئاسياً له، مما أثار تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. - أعرب رونالدو عن امتنانه لترامب وشكر الاستقبال الدافئ له ولخطيبته، مؤكداً استعداده لإلهام الأجيال نحو مستقبل قائم على الشجاعة والسلام، مشيراً إلى أهمية مساهمة كل فرد في تحسين العالم. - اللقاء عزز صورة رونالدو كشخصية رياضية ذات حضور دولي، تجمع بين الرياضة والدبلوماسية، وفتح الباب لاحتمالات عودته إلى الولايات المتحدة في إطار رياضي، خاصة مع استضافة كأس العالم 2026.

استجاب كريستيانو رونالدو (40 عاماً) لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

(79 عاماً) وزار البيت الأبيض في حدث استقطب اهتماماً عالمياً، وحصل في ختام اللقاء على "مفتاح البيت الأبيض" هديةً استثنائيةً تعبّر عن تقدير رئاسي لنجم كرة القدم العالمي، ثم غادر القصر الرئاسي الأميركي حاملاً رمزاً سياسياً ومعنوياً يعكس مكانته وتأثيره خارج الملاعب، ليطلق موجة واسعة من التفاعل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي

وأعرب رونالدو عن امتنانه للرئيس الأميركي خلال ظهورهما المشترك، وشكر ترامب على الدعوة والاستقبال الدافئ له ولخطيبته جورجينا رودريغيز، وفق ما نشره عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، الذي تجاوز منشوره فيها حاجز الـ20 مليون إعجاب خلال ساعات. وأكد النجم البرتغالي استعداده للمساهمة في إلهام الأجيال الجديدة نحو مستقبل قائم على الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم، وأشار إلى أنّ لكل إنسان ما يمكن منحه لصالح العالم.

وظهر البرتغالي مبتسماً إلى جانب ترامب، وهو يحمل صندوقاً يحتوي على المفتاح الذي طُبع عليه بالختم الرئاسي وعبارة "مفتاح البيت الأبيض"، ما جعل الهدية مادة تداول واسعة بين الجماهير والمحللين. واستعاد رونالدو في هذا المشهد صلات سابقة مع ترامب، بعدما أشاد في أكثر من مناسبة بدوره السياسي وقدرته على التأثير في العالم.

وكشف "الدون" في مقابلات إعلامية سابقة عن رغبته في لقاء ترامب لمناقشة قضايا مرتبطة بالسلام العالمي، وقال: "الرئيس الأميركي من بين الأشخاص الذين يمكنهم تغيير العالم أو المساعدة في تغييره". وأرسل "صاروخ ماديرا" خلال شهر يونيو/ حزيران قميصاً موقّعاً لترامب في إشارة مسبقة إلى التقارب بينهما، قبل أن يتأكد اللقاء أخيراً في العاصمة الأميركية واشنطن بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وفتح رونالدو الباب أمام احتمالات عودته إلى الأراضي الأميركية في إطار رياضي بحت، بما أنّ الولايات المتحدة ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2026 بالشراكة مع المكسيك وكندا.

وعزّز هذا اللقاء صورة رونالدو شخصيةً رياضيةً ذات حضور قوي في المشهد الدولي، تنسج علاقات مع قادة العالم وتستثمر شهرتها في رسائل اجتماعية وإنسانية، بينما حصل على مفتاح رمزي لا يفتح أبواب البيت الأبيض حرفياً، لكنه يفتح مساحة أكبر لتعزيز صورته أيقونةً عالميةً تجمع بين الرياضة والدبلوماسية والشعبية الجارفة.