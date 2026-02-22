رونالدو يرتدي بشتاً سعره 80 ألف ريال ويحتفل بالزي السعودي الفاخر

- احتفل كريستيانو رونالدو بفوز النصر على الحزم بارتداء "بشت المعلّمي"، الذي يُعتبر من أندر وأغلى أنواع المشالح، حيث يُخصص تاريخياً للملوك وكبار الشخصيات، وتبلغ قيمته 80 ألف ريال سعودي. - يتميز "بشت المعلّمي" بنقوش ذهبية معقدة تغطي الظهر والأكتاف، مما يعكس الحرفية السعودية الراقية، ويستغرق تصنيعه أسابيع من العمل اليدوي المتقن. - اختيار رونالدو لهذا البشت يعكس تقديره للتراث السعودي، ويُبرز رمزية ثقافية تجمع بين الفخامة والتاريخ، مما أضفى طابعاً احتفالياً على إطلالته.

خطف قائد نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، الأضواء عقب احتفاله بالفوز على فريق الحزم، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، وهو يرتدي "البشت"، الذي يُعرف في مدينة الإحساء بـ"المعلّمي"، وهو أحد أندر أنواع المشالح، وكان يُخصص تاريخياً للملوك والأعيان وكبار الشخصيات.

وظهر رونالدو مُرتدياً "البشت"، الذي تقدر قيمته بنحو 80 ألف ريال سعودي (ما يعادل 21.3 ألف دولار أميركي)، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، وأعاد المشهد إلى أذهان جماهير الرياضة في المملكة صور الملك الراحل، فيصل بن عبد العزيز، الذي كان يظهر مُرتدياً هذا النوع الفاخر في مناسبات رسمية بارزة.

وجاء "البشت" الذي اختاره النجم البرتغالي مميزا بنقوشه الذهبية الثرية التي تغطي منطقة الظهر والأكتاف بالكمال، حيث يتم نسيج خيوط "الزري" والحرير بطريقة معقدة تحجز الوبر عن القصب، في عملية يدوية قد تستغرق أسابيع من العمل المتواصل، بالإضافة إلى أن ما ارتداه البرتغالي يتميز بلونه الأبيض الفاخر. ما أضفى على إطلالة رونالدو طابعا احتفاليا يمزج بين رمزية التراث السعودي وحضور أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

واختيار رونالدو لهذا النوع يعكس تقديراً عالياً للحرفية السعودية؛ فهو يمثل "أرستقراطية البشوت" ويُعد الأغلى ثمناً والأكثر تعقيداً في التنفيذ، حيث تتجاوز قيمته المالية آلاف الريالات نظراً لندرة "المُعلمين" القادرين على إتقان هذه الحبكة التاريخية، حيث يُصنف بشت "المعلّمي" بأنه "تاج البشوت"، وتعود تسميته إلى النقوش الكثيفة التي تغطي منطقة الظهر بالكامل، وهي ميزة تجعله يختلف جذرياً عن البشت "الملكي" التقليدي الذي يقتصر تطريزه على الحواف والأكتاف.