رونالدو يدخل عالم السينما ممثلاً ومنتجاً وكرة القدم حاضرة

- كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يشارك في إنتاج وبطولة مسلسل درامي بريطاني بعنوان "Day 1s"، بمشاركة تيري هنري وداميان لويس، مما يثير اهتمام منصات البث الرقمي. - المسلسل يروي قصة خيالية عن وكيل أعمال كرة قدم شهير، ويستند إلى فكرة ابتكرها دارين دين، وكيل أعمال هنري، ويهدف إلى استغلال الاهتمام المتزايد بكرة القدم البريطانية بعد كأس العالم. - يُنتج المسلسل من استوديو UR•Marv بقيادة رونالدو والمخرج ماثيو فون، ويشارك فيه مغني الراب ديف والممثلة كارلوتا بنات، مما يعزز مكانته كعمل درامي مرموق.

سيقوم المهاجم البرتغالي، لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو (41 عاماً) بإنتاج وبطولة مسلسل درامي بريطاني ضخم عن كرة القدم. وقد بدأ بالفعل تصوير المسلسل، الذي يحمل عنوان "Day 1s". وسيظهر رونالدو، نجم مانشستر يونايتد السابق، كمنتج تنفيذي، بينما كشف مصدر تلفزيوني أن منافسه السابق في أرسنال، الفرنسي تيري هنري (48 عاماً)، سيكون أيضاً جزءاً من فريق التمثيل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الأحد، عن مصادرها الخاصة: "من المرجح أن يُشعل هذا الأمر منافسة شرسة بين منصات البث الرقمي، ذلك أن مستوى الشخصيات المشاركة، ناهيك عن فريق التمثيل، يجعل هذا المشروع مرموقاً، حتى وإن كان اختيار رونالدو لخوض غمار الدراما مفاجئاً". وسيروي المسلسل قصة خيالية لوكيل أعمال كرة قدم شهير يُدعى ستانلي دالتون، ويؤدي دوره داميان لويس، البالغ من العمر 55 عاماً، نجم مسلسلي "هوملاند" و"المليارات".

ويستند المسلسل على فكرة ابتكرها دارين دين، وكيل أعمال هنري البالغ من العمر 52 عاماً، وهو أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل، وأضاف المصدر: "بعد كأس العالم، شهدنا عودة الاهتمام الدولي، وخاصة في الولايات المتحدة، بكرة القدم البريطانية، إنه نوع درامي يتطور منذ فترة، مع مسلسلات مثل "تيد لاسو"، لكنّه ليس مسلسلاً كوميدياً، إنه بالتأكيد مسلسل درامي، مع بعض العناصر الكوميدية، ويحظى بدعم أسماء لامعة".

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وسيُنتج المسلسل من الاستوديو UR•Marv الجديد، بقيادة رونالدو والمخرج المرموق ماثيو فون، وسيشارك فيه أيضاً مغني الراب البريطاني ديف والممثلة الصاعدة كارلوتا بنات. وقد التُقطت صور لهنري مؤخراً في موقع التصوير، في اليوم الأول من بداية التصوير، على ملعب نادي بارنيت لكرة القدم شمال غرب لندن.

وأسس فون، مخرج أفلام مثل "كينغزمان" و"كيك-آس"، الاستوديو UR•Marv في وقت سابق من هذا العام بهدف إحداث ثورة في سوق إنتاج الأفلام "التقليدي". وقال حينها: "لقد ابتكر كريستيانو قصصاً على أرض الملعب لم أكن لأستطيع كتابتها أبداً، وأنا متحمس لإنتاج أفلام ملهمة معه"، وقال رونالدو عن التجربة: "هذه مرحلة مثيرة بالنسبة لي، وأتطلع إلى مشاريع جديدة". يُذكر أن النجم البرتغالي، الذي يتابعه أكثر من مليار شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، سجل ثلاثة أهداف لمنتخب البرتغال في كأس العالم 2026.