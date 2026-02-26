رونالدو يدخل عالم الاستثمارات الرياضية ويشتري 25% من نادي ألميريا

- كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، يدخل عالم الاستثمارات الرياضية بشراء 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته المهنية عبر شركة "CR7 Sports Investments". - يهدف رونالدو لدعم نادي ألميريا، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، من خلال العمل مع الفريق الإداري لتعزيز نمو النادي وإعادته إلى الليغا. - رئيس نادي ألميريا، محمد الخريجي، يعبر عن سعادته باختيار رونالدو للاستثمار في النادي، مشيدًا بمعرفته بالدوريات الإسبانية وإمكانات النادي.

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة)، عالم الاستثمارات الرياضية بعد إعلانه الاستحواذ رسمياً على نسبة من نادي ألميريا الإسباني المنافس في دوري الدرجة الإسبانية الثانية لكرة القدم، ليبدأ بهذه السن مرحلة جديدة ومختلفة من العمل في رياضة كرة القدم.

وأعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة)، في بيان رسمي، الخميس، عن استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الدرجة الثانية في إسبانيا. وكشف لاعب كرة القدم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عاماً، أن العملية تمت من خلال شركة "CR7 Sports Investments" وهي شركة تابعة جديدة لشركة "CR7 SA"، (CR7 SA)، التي يدير المهاجم من خلالها أعماله واستثماراته.

وذكر نجم نادي النصري السعودي، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في البيان الرسمي الذي أعلن فيه الاستحواذ رسمياً على نادي ألميريا الإسباني: "لطالما كان لدي طموح للمساهمة في كرة القدم خارج الملعب. نادي ألميريا هو نادٍ إسباني يتمتع بقاعدة قوية وإمكانات نمو واضحة. أرغب في العمل مع الفريق الإداري الذي يقوده لدعم النادي في مرحلة نموه الجديدة".

في المقابل لم يُقدم البيان الرسمي أي تفاصيل مالية تخصُ هذا الاستثمار الرياضي الجديد للنجم رونالدو ولكنه أبرز أن هذه العملية التي تعكسُ التزاما طويل الأمد لمهاجم نادي النصر السعودي بملكية أندية كرة القدم المحترفة، تُمثل علامة فارقة مهمة بالنسبة له، بصفته رائد أعمال ومستثمرا، وبالتالي ستكون هذه خطورة كبيرة ممكن أن تُساعد في منح ألميريا قوة اقتصادية جديدة وفرصة للعودة إلى الليغا من جديد.

ونشرت الوكالة الإسبانية إفي في البيان الرسمي تصريحات لرئيس نادي ألميريا الإسباني، محمد الخريجي، والتي عبّر فيها سعادته باختيار كريستيانو لناديه من أجل الاستثمار، وأكد الخريجي قائلاً: "إنه يُعتبر الأفضل في الملعب، ويعرف الدوريات الإسبانية جيداً، ويُدرك إمكانات ما نبنيه هنا سواء فيما يتعلق بالفريق الأول أو بقطاع الناشئين".