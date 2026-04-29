رونالدو يخطف الأضواء في قمة الأهلي: هدف وصدارة واحتفال لافت

- قاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للفوز على الأهلي بهدفين نظيفين، مما عزز صدارة النصر للدوري السعودي بفارق 8 نقاط عن الهلال، واقترب من حصد اللقب العاشر في تاريخه. - احتفل رونالدو بهدفه بطريقة مميزة بارتداء العقال العربي، مما أثار تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي، ورفع رصيده إلى 26 هدفًا في الدوري هذا الموسم. - يسعى النصر لتحقيق الثنائية بالفوز بالدوري ودوري أبطال آسيا، حيث يواجه غامبا أوساكا الياباني في النهائي، بينما يواصل رونالدو تعزيز أرقامه القياسية.

ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، في ابتعاد فريقه النصر بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم والاقتراب خطوة من حصد اللقب، بعد الانتصار المهم الذي تحقق على الضيف الأهلي بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، في قمة المرحلة الثلاثين.

وسجل "الدون" هدف اللقاء الأول من كرة رأسية متقنة عند الدقيقة 76، وأضاف زميله الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة. وفي لقطة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، عبّر قائد نادي النصر، عن فرحته بالهدف بطريقة مميزة، بعد أن توجه نحو الجماهير ليحتفل بارتداء العقال العربي وسط عاصفة من التصفيق والهتافات في المدرجات.

وتربع النصر على الصدارة برصيد 79 نقطة قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، بفارق ثماني نقاط أمام جاره وغريمه الهلال الذي تغلب على ضمك بهدف وحيد، وبفارق 13 نقطة أمام الأهلي الثالث. ولم يتعثر النصر منذ خسارته أمام الهلال 1-3 في 12 يناير/كانون الثاني الماضي في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري، واستغل الأربعاء، عامل الأرض لمواصلة سلسلته والإبقاء على فارق النقاط الثماني عن الهلال في طريقه إلى حسم اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ عام 2019 والأول بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو.

ويأمل "العالمي" في إحراز الثنائية، ففضلاً عن الدوري، يتطلع في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 إلى لقبه القاري الأول منذ 28 عاماً والثالث في تاريخه، عندما يواجه غامبا أوساكا الياباني في النهائي، بعدما توّج ببطولتي كأس الكؤوس الآسيوية والكأس السوبر في عام 1998. ووصل رونالدو للهدف رقم 26 في الدوري هذا الموسم، ورقم 970 في مسيرته الكروية، مواصلاً تعزيز أرقامه القياسية كأحد أبرز الهدافين في تاريخ اللعبة. وعلى الرغم من أرقامه الشخصية الرائعة منذ وصوله إلى النصر في أوائل 2023، فشل رونالدو حتى الآن في إحراز لقب كبير معه واكتفى بدوري أبطال العرب عام 2023.