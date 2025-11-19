- خطف كريستيانو رونالدو الأضواء بظهوره في البيت الأبيض خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما يعكس مكانته كرمز يحظى بتقدير سياسي واجتماعي واسع، حيث وصفه ترامب بـ"أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ". - أصبح رونالدو ثالث رياضي برتغالي يزور البيت الأبيض رسمياً، مما يبرز تأثيره الكبير في الدوائر السياسية والدبلوماسية، ويؤكد توازنه بين الرياضة والصورة الدولية. - تميز رونالدو بأناقته خلال اللقاء، مما يعكس ذوقه الرفيع، ويؤكد حضوره كعلامة تجارية متحركة تجذب الاهتمام والاحترام.

خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) الأضواء مجدداً، بعدما ظهر في البيت الأبيض، ضيفاً بارزاً خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لواشنطن. ورافق لاعب نادي النصر وفد المملكة في لقاء جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما أثلج صدر الأميركيين، الذين وصفوه مع الرئيس الأميركي بالأعظم لكل الأوقات، في مشهد يعكس المكانة التي وصل إليها "الدون" بفضل كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض، مقطع فيديو لرونالدو وهو يتمشى إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلّق عليه بوصفهما بـالأعظم لكل الأوقات "GOAT". هذه اللقطة لم تكن مجرد لحظة عابرة، بل عكست الانطباع الكبير الذي يتركه البرتغالي خارج الملاعب، ومدى المكانة التي بلغها بفضل مسيرته الكروية، لتتحوّل صورته من نجم عالمي إلى رمز يحظى بتقدير سياسي واجتماعي على نطاق واسع.

وقدّم دونالد ترامب أول رد فعل له على حضور كريستيانو رونالدو إلى البيت الأبيض من خلال خطاب رسمي، نقلته وسائل الإعلام الأوروبية، إذ أشاد بالنجم البرتغالي ووصفه بـ"أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ". وبيّن الرئيس الأميركي أن ابنه الأصغر، بارون، من أكبر معجبي رونالدو "التقاه بارون، وأعتقد أنه صار يحترمني أكثر الآن بعد أن قدمت له هذه الفرصة". ومثلت هذه التصريحات أول رد فعل علني من ترامب تجاه حضور رونالدو، لتؤكد مدى التقدير والإعجاب الذي يحظى به النجم خارج الملاعب، وما يمثله حضوره من رمز عالمي يجمع بين الرياضة والسياسة.

وذكرت صحيفة أوجوغو البرتغالية، اليوم الأربعاء، أن رونالدو أصبح ثالث رياضي برتغالي يزور البيت الأبيض رسمياً، بعد عداء الماراثون كارلوس لوبس عام 1984، ولاعب كرة السلة، نيمياش كويتا عام 2024، في لحظة تمثل شرفاً كبيراً للنجم البرتغالي. ويعكس حضور رونالدو إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المكانة الاستثنائية التي بلغها خارج الملاعب، ويؤكد تأثيره الكبير ليس فقط في عالم كرة القدم، بل أيضاً في الدوائر السياسية والدبلوماسية، محققاً توازناً نادراً بين الرياضة والصورة الدولية.

وخلال العشاء، التقط رونالدو "سيلفي" جمعه بعدد من أبرز الشخصيات، وفق صحيفة أبولا البرتغالية. وظهر في الصورة الملياردير إيلون ماسك، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وزوجته جورجينا رودريغيز، إضافة إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ورئيس المجلس الاستشاري الأميركي للعلوم والتكنولوجيا، ديفيد ساكس. ولم تكن هذا اللقطة، مجرد صورة تذكارية، بل أبرزت حضور رونالدو في دوائر السياسة والأعمال العالمية، ليجدد تأكيده مدى المكانة التي بلغها خارج الملاعب.

وسلط موقع قناة "إر تي بي إف" البلجيكي، الضوء على مظهر رونالدو خلال هذا اللقاء، إذ أكد أن "الدون" تميز بأناقته اللافتة، ما جعله يبرز بين الحضور من الشخصيات السياسية والرياضية والاقتصادية. وأكمل أناقة مهاجم نادي النصر حذاء أسود مصقول وساعة فاخرة، ما عكس الذوق الرفيع للنجم البرتغالي، وقدرته على الجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد، وفقاً لسرد الكاتب.

ويبقى رونالدو رمزاً مطلوباً بلا منازع، ليس فقط لمهاراته على أرض الملعب، بل لحضوره المؤثر في كل مكان يظهر فيه. ويأتي حضور النجم البرتغالي في البيت الأبيض إلى جانب زعماء العالم وأبرز الشخصيات الرياضية والاقتصادية، ليؤكد أنه أصبح أكثر من لاعب كرة قدم؛ فهو علامة تجارية متحركة، يجذب الاهتمام والاحترام أينما حلّ، ويثبت أن تأثيره يتجاوز حدود الرياضة، ليصبح جزءاً من المشهد الدولي والسياسي والاجتماعي، ما يجعل أي مناسبة يشارك فيها حدثاً استثنائياً لا يُنسى.