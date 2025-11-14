شهدت مباريات التصفيات الأوروبية المونديالية التي أُقيمت اليوم الخميس، سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل، أبرزها الطرد الصادم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أيرلندا، فيما خطف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، الأضواء في الاتجاه المعاكس بعدما قاد منتخب الديوك لتحقيق تأهل مستحق إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليلتحق بمنتخب إنكلترا الذي ضمن عبوره في وقت سابق.

وخرج رونالدو عن النص خلال مشاركته في مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره الأيرلندي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة إثر اعتدائه بمرفقه على أحد لاعبي الخصم خلال كرة عرضية في الدقيقة 60، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، وجاء الطرد في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لمنتخب البرتغال الذي كان متأخراً بنتيجة هدفين دون رد، ما عقد المهمة وزاد الضغط على المجموعة التي حاولت تدارك الموقف دون جدوى.

وتلقى رونالدو في مباراته الدولية رقم 226 مع منتخب البرتغال أول بطاقة حمراء في مسيرته الدولية بحسب موقع أوبتا العالمي، ليترك منتخب بلاده يلعب منقوصاً عددياً طوال نصف الساعة المتبقية، ما قلّل من قدرة المنتخب على العودة في النتيجة رغم المحاولات المتكررة، وبهذه الخسارة تجمد رصيد البرتغال عند عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين فقط عن المجر الوصيف، وثلاث نقاط عن أيرلندا التي أحيت آمالها في المنافسة، ويستعد رفاق رونالدو لمواجهة حاسمة أمام أرمينيا في الجولة الأخيرة أملاً في حسم التأهل المباشر قبل أي تعقيدات إضافية.

226 - In his 226th senior international appearance for Portugal, Cristiano Ronaldo has been red carded for the very first time. Mist. pic.twitter.com/VCgibTPK08 — OptaJoe (@OptaJoe) November 13, 2025

من جانبه، واصل كيليان مبابي كتابة فصول جديدة في مسيرته المبهرة بعدما قاد منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه العريض على منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة، متصدراً مجموعته برصيد 13 نقطة، وسجل مبابي الهدف الأول في الدقيقة 55 من علامة الجزاء بطريقة بانينكا، لتكون هذه ركلة الجزاء السادسة التي يسجلها على التوالي بقميص الديوك، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ووصل مبابي إلى هدفه الدولي رقم 55، ليصبح على بُعد هدفين فقط من معادلة أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، في وقت بلغ فيه أيضاً حاجز 400 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب وهو يبلغ من العمر سوى 26 عاماً فقط، موزعة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان وموناكو ومنتخب فرنسا، ويواصل نجم الملكي صعوده اللافت في قائمة الهدافين التاريخيين للكرة العالمية، وسط توقعات بمواصلة تحطيم الأرقام في السنوات القادمة، في ظل الأداء المذهل الذي يقدمه سواء في الليغا أو مع منتخب الديوك.

وفي بقية المباريات، واصل منتخب إيطاليا تشبثه بحلم التأهل المباشر إلى المونديال بعد فوزه الصعب على مولدوفا بثنائية نظيفة، قبل مواجهته المصيرية في الجولة الأخيرة أمام النرويج التي تغلبت على إستونيا بنتيجة (4-1)، في مباراة واصل خلالها إيرلينغ هالاند تألقه الاستثنائي بتسجيله ثنائية جديدة، ورغم الانتصار، تبقى مهمة "الأزوري" معقدة للغاية، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق تسعة أهداف أمام المنتخب النرويجي لضمان تأهله المباشر. ومن جهتها، فازت إنكلترا على صربيا بهدفين دون رد، بينما حقق منتخب المجر فوزاً مهماً على أرمينيا بهدف نظيف، وتغلبت أيسلندا على أذربيجان بهدفين دون مقابل.