رونالدو يحل ضيفاً على ترامب في البيت الأبيض

تأكّدت الأنباء حول زيارة مرتقبة لمهاجم النصر السعودي، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، إلى البيت الأبيض، إذ من المقرر أن يستقبله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (79 عاماً)، مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما نشرته صحيفة ريكورد البرتغالية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من نجاح المنتخب البرتغالي في حسم تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي البطولة التي تُنظم لأول مرة في ثلاث دول، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق مبدئي لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين البرتغالي والأميركي، في شهر مارس/آذار المقبل، تحضيراً لمونديال 2026، ما يُعزز فرضية أن الزيارة تحمل طابعاً دبلوماسياً رياضياً وأكثر من مجرد لقاء شخصي.

وتأتي هذه الاستضافة، لتعزّز من العلاقة الودية، التي لطالما أبداها النجم البرتغالي تجاه الرئيس الأميركي، فقد سبق لنجم ريال مدريد السابق أن كال المديح لترامب، في مقابلة حديثة مع المذيع بيرس مورغان، بعد أن أعرب صراحة عن رغبته الشديدة في مقابلته، وقال النجم العالمي في هذا الخصوص: "إنه أحد أهم الأشخاص، الذين أريد لقاءهم. أتمنى أن أفعل ذلك يوماً ما، إذا أتيحت لي الفرصة... أرغب في الجلوس والتحدث معه، إنه أحد الأشخاص، الذين أحبهم حقاً، لأنني أعتقد أنه قادر على إنجاز الأمور، وأنا أحب مثل هؤلاء الأشخاص".

وسيكون لقاء رونالدو بترامب في اليوم ذاته، الذي يستقبل فيه الرئيس الأميركي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، الأمر الذي يعطي هذا اللقاء الثلاثي أبعاداً أخرى، بعيداً عن لقاء نجم برئيس، خاصة أن رونالدو يحمل حالياً قميص نادي النصر، ويُعتبر واجهة رياضية للدوري السعودي.