رونالدو يحقق إنجازاً تاريخياً.. أول لاعب في نادي المليارديرات

- كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم في العالم تتجاوز ثروته مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2025، بفضل مداخيله المهنية واستثماراته وصفقاته الإعلانية، مع توقيع عقد قياسي مع نادي النصر السعودي. - ثروة رونالدو تتضمن عقوداً تجارية ضخمة، أبرزها مع نايكي بقيمة 745 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى شراكات مع علامات عالمية وتطوير علامته التجارية "CR7"، مما يعزز مكانته كأغنى لاعب في العالم. - الفارق بين رونالدو ومنافسيه كبير، حيث يتفوق على ليونيل ميسي بفارق 400 مليون جنيه إسترليني، بينما يحتل نيمار المركز الثالث بثروة 280 مليون جنيه إسترليني.

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم في العالم تتجاوز ثروته حاجز المليار جنيه إسترليني في عام 2025، وفق دراسة جديدة لوكالة بلومبيرغ، وذلك بعد تحليل مفصل لمداخيله المهنية واستثماراته وصفقاته الإعلانية، مع مراعاة معدلات الضرائب والأداء الاقتصادي العالمي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأربعاء، أن رونالدو سيجني مبلغاً مذهلاً يقدّر بـ492 مليون جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين، ما رفع إجمالي ثروته إلى 1.045 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.4 مليار دولار)، ويأتي هذا بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي عام 2023 قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ووقّع حينها عقداً قياسياً بلغت قيمته 173 مليون جنيه إسترليني سنوياً، قبل أن يجدد عقده مع النادي براتب أعلى من السابق ليعزز مكانته بصفة أغنى لاعب في العالم.

وأضافت الصحيفة أن ثروة رونالدو لم تقتصر على عقود الأندية الكبرى التي لعب لها، مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، بل امتدت لتشمل سلسلة طويلة من العقود التجارية الضخمة، إذ يمتلك النجم البرتغالي عقداً مع شركة نايكي بقيمة إجمالية تصل إلى 745 مليون جنيه إسترليني، وهو أكبر عقد تجاري في مسيرته، كما يرتبط بشراكات مع علامات عالمية، مثل تاغ هوير وأرماني. ويواصل رونالدو تطوير علامته التجارية العالمية "CR7"، التي تشمل العطور والملابس الداخلية، فيما يُعتبر الأكثر متابعة على موقع "إنستغرام" بـ665 مليون متابع، ما يشكل مصدر دخل إضافياً من الإعلانات والرعايات.

ويُعتبر الفارق بين رونالدو وبقية اللاعبين الحاليين كبيراً للغاية، إذ يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي خلفه بفارق 400 مليون جنيه إسترليني، ويتجاوز "الدون" غريمه التقليدي، المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأميركي، والذي تبلغ ثروته حالياً نحو 620 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الفارق قد يتقلص لاحقاً، إذ يُتوقع أن يحصل ميسي على حصة كبيرة في ملكية ناديه بعد اعتزاله.

ويحتل النجم البرازيلي نيمار جونيور المركز الثالث بثروة تُقدّر بـ280 مليون جنيه إسترليني، يليه الفرنسي كيليان مبابي بثروة تبلغ 186 مليون جنيه، ثم مواطنه كريم بنزيمة في المركز الخامس بـ150 مليون جنيه، كما تضم قائمة العشرة الأوائل كلاً من الفرنسيين بول بوغبا وأنطوان غريزمان، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والمصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما يقترب النرويجي إيرلينغ هالاند والجزائري رياض محرز من دخول هذه القائمة قريباً.