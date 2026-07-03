رونالدو يحتفل مع مشجعي البرتغال من غرفة الفندق بعد التأهل

- احتفل كريستيانو رونالدو مع مشجعي البرتغال في تورونتو بعد تأهل المنتخب لدور الـ16 في كأس العالم 2026، حيث سجل هدف الفوز من ركلة جزاء ضد كرواتيا. - تجمع المشجعون حول الفندق لتحية رونالدو، الذي خرج إلى الشرفة ليرد التحية، بعد مباراة ماراثونية انتهت بفوز البرتغال 2-1 وإقصاء كرواتيا. - يستعد رونالدو لمواجهة قوية ضد إسبانيا في دور الـ16، حيث يتوقع أن تكون المباراة مثيرة بوجود نجوم كبار مثل لامين يامال.

احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (41 سنة)، مع مشجعي منتخب البرتغال الذين تجمعوا في الشوارع المحيطة للفندق الذي يُقيم فيه المنتخب البرتغالي، حيثُ صنعوا أجواءً احتفالية مُميزة بعد التأهل إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وخرج كريستيانو رونالدو إلى شرفة الفندق الذي يُقيم فيه منتخب البرتغال، وألقى التحية على المشجعين البرتغاليين المحتشدين في الشوارع في محيط الفندق، حيثُ بادلهم التحيات وهم رددوا اسمه، وهو الذي ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، بهدف سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من المواجهة أمام كرواتيا والتي انتهت بفوز البرتغال (2-1) في النهاية.

وحضر المشجعون البرتغاليون إلى محيط الفندق الذي يُقيم فيه منتخب البرتغال في مدينة تورونتو الكندية، بعد مباراة ماراثونية مع كراوتيا، إذ امتدت القمة إلى أكثر من 100 دقيقة، وكاد منتخب كرواتيا أن يُسجل هدف التعادل في الوقت القاتل ولكن الحكم ألغاه في النهاية، ليُودع المنتخب الكرواتي البطولة من دور الـ32، بعد مستوى متواضعة في نسخة المونيدال الحالية.

يُذكر أن رونالدو أمام موعد كبير في دور الـ16، حيثُ سيواجه منتخب إسبانيا المُدجج بالنجوم والأسماء القوية وعلى رأسهم لامين يامال، ومن المتوقع أن تحظى هذه القمة بمتابعة جماهيرة صخمة، نظراً لأنها تُلعب في دور إقصائي من بطولة كأس العالم، وبالتالي ستخسر البطولة العالمية بعد نهاية الـ90 دقيقة، واحد من المنتخبين الكبيرين المرشحين للوصول إلى أدوار متقدمة.

The noise when Cristiano Ronaldo went out on the balcony to celebrate with the fans🔉pic.twitter.com/K7O23xmsHi https://t.co/QDupJNwyhK — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) July 3, 2026