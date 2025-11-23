استعاد قائد نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) ذكرياته مع الأندية الأوروبية السابقة، من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد ويوفنتوس، بعدما فاجأ الجماهير بـ"مقصيّة" عالمية، ساهمت في فوز فريقه على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

ورغم أن نادي النصر كان متفوقاً بثلاثة أهداف مقابل هدف، فإن كريستيانو رونالدو ظهر مصراً على وضع بصمته في المواجهة ضد فريق الخليج، إلا أنه قرر إظهار ما يتمتع به من مهارة فنية كبرى، بعدما ارتقى في الهواء، وأرسل "مقصية" عالمية سكنت شباك حارس المرمى الذي عجز عن التصدي لها في الوقت بدل الضائع، ليسارع "صاروخ ماديرا" إلى الاحتفال مع جماهير "العالمي" بهدفه الرائع.

وأضاف رونالدو لوحة فنية جديدة إلى متحفه، بعدما أعاد إلى الجماهير ذكريات هدفه الخرافي عندما كان يلعب مع نادي ريال مدريد، وأرسل "مقصية" عالمية سكنت شباك حارس مرمى يوفنتوس السابق الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي لم يستطع التصدي لها واكتفى بمشاهدتها وهي تعانق الشباك، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووجه رونالدو رسالة واضحة إلى جميع منافسيه هذا الموسم بالدوري السعودي لكرة القدم بأنه مهما تقدم في السن، سيظل يسجل الأهداف ويهز شباك حراس المرمى بجميع الطرق، خاصة المقصيات الخلفية، كونها تثير حماس الجماهير التي تعتبرها من أصعب الأهداف تسجيلاً في اللعبة الشعبية الأولى بالعالم.

وبفضل رونالدو وأهدافه الرائعة، تمكن نادي النصر من مواصلة تربعه على عرش صدارة الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 27 نقطة، بعدما استطاع "العالمي" الفوز في تسع مواجهات متتالية، من دون تعادل أو تجرع مرارة الهزيمة، ليعلن رفاق "صاروخ ماديرا" عن أنفسهم أبرز مرشحين لحسم لقب المسابقة المحلية، فيما تجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة في المرتبة السادسة.