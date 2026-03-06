رونالدو يتلقى نبأ سيئاً قبل مونديال 2026 بسبب الإصابة

06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 20:09 (توقيت القدس)
رونالدو خلال مواجهة أيرلندا بتصفيات المونديال، 13 نوفمبر 2025 (سيب دالي/Getty)
رونالدو خلال مواجهة أيرلندا في تصفيات المونديال، 13 نوفمبر 2025 (سيب دالي/Getty)
- يعاني كريستيانو رونالدو من إصابة خطيرة في فخذه الأيمن، مما يستدعي عودته إلى مدريد لاستشارة أخصائي العلاج الطبيعي، وقد يغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.
- من المتوقع أن يغيب رونالدو عن مواجهتين وديتين مع منتخب البرتغال في نهاية مارس، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026، حيث سيسافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج.
- سيقضي رونالدو الفترة المقبلة في مدريد مع عائلته، ولن يشارك في المباريات الودية ضد المكسيك والولايات المتحدة، لتجنب تفاقم الإصابة.

تلقى قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، نبأ سيئاً للغاية، حول الإصابة التي يعاني منها في الفترة الحالية، وذلك قبل ثلاثة أشهر تقريباً على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي، اليوم الجمعة، أنّ مدرب نادي النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، كشف أن إصابة رونالدو في فخذه الأيمن أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وعلى النجم البرتغالي العودة مرة أخرى إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل استشارة أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به، إذ من المتوقع أن يغيب قائد منتخب البرتغال عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

وأوضح أنه من المتوقع غياب رونالدو عن خوض مواجهتين وديتين مع منتخب البرتغال في نهاية مارس/ آذار الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لخوض منافسات مونديال 2026، لأن قائد نادي النصر عليه السفر إلى إسبانيا هذه المرة، حتى يخضع إلى علاج طبيعي، كي يشفى من إصابة فخذه الأيمن، التي ربما ستكون عائقاً كبيراً مع تقدم صاحب الـ41 عاماً في السن، إذ سيعمل وفق خطة علاج خاصة.

رونالدو في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، 25 فبراير 2026 (ياسر بخش/Getty)
كرة عالمية
رونالدو لم يغادر السعودية... النصر يكشف الحقيقة

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن رونالدو سيقضي الفترة المقبلة أياماً عدّة في مدريد مع عائلته، ولن يخاطر باللعب مع منتخب البرتغال في المواجهتَين الوديتَين استعداداً لكأس العالم 2026 في نهاية مارس الجاري، إذ ستكون الأولى ضد المكسيك في 28 مارس، والثانية أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية في 31 منه.

