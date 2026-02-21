رونالدو يتلقى رسالة من ترامب: أنت الأفضل ونحتاجك سريعاً في أميركا

- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كريستيانو رونالدو بأنه "أفضل لاعب في العالم" في مقطع فيديو على تيك توك، حيث أظهر دعوة لرونالدو للانضمام إلى الدوري الأميركي، مما أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. - أشار ترامب إلى حاجته لرونالدو في الولايات المتحدة، في ظل انطلاق الموسم الجديد بحضور نجوم مثل ليونيل ميسي، مما يعزز التنافس في الدوري الأميركي. - رغم دعوة ترامب، يبدو أن رونالدو سيستمر مع نادي النصر السعودي بعد تمديد عقده، حيث يتلقى راتبًا مرتفعًا قد يصعب على الأندية الأميركية تقديمه.

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، بأنه "أفضل لاعب في العالم"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره ترامب على حسابه الرسمي على منصة تيك توك، اليوم السبت، واختتمه بتسجيل مُصور يجمعهما وهو يلعبان كرة القدم، عبر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقد جرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في الساعات الماضية.

🇺🇸 | Trump: "Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos.



Te necesitamos en Estados Unidos.



¡Ponte en marcha ya! Te necesitamos rápido".

pic.twitter.com/A4OjZUIEkI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 21, 2026

وقال ترامب في مقطع الفيديو الموجه إلى قائد نادي النصر السعودي، وفق ما نقلته صحيفة أبولا البرتغالية: "رونالدو، أنت الأعظم على مرّ العصور. نحن بحاجة إليك في أميركا. ابدأ العمل الآن. نحن بحاجة إليك، بسرعة". وقد استأنف الموسم في الولايات المتحدة، اليوم السبت، بحضور عددٍ من النجوم، ولا سيما الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الذي يُعتبر واحداً من أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ، إضافة إلى ترسانة أخرى من الأسماء التي انضمت إلى الأندية الأميركية في الأشهر الماضية، ليشهد الدوري تنافساً قوياً.

ويرتبط رونالدو وترامب بعلاقة قوية، تأكدت بعد زيارة البرتغالي إلى الولايات المتحدة، واللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وتبدو رسالة ترامب غامضة نسبياً، باعتبار أنه لا يوجد سبب منطقي لها، وقد يكون ترامب بصدد تحفيز رونالدو على خوض تجربة في الدوري الأميركي، مثلما أشارت إلى ذلك صحيفة أوليه الأرجنتينية، رغم أن كل المعطيات تقرّب "الدون" من الاستمرار مع فريق النصر، بعد أن مدد عقده مع النادي منذ فترة قصيرة، إضافة إلى أنه يحصل على راتبٍ مرتفعٍ للغاية قد يكون من الصعب على الأندية الأميركية تقديمه له مستقبلاً.