- تلقى كريستيانو رونالدو أول بطاقة حمراء دولية في مباراته رقم 226 مع البرتغال ضد أيرلندا بعد اعتداء بمرفقه على دارا أوشي، مما يهدد مشاركته في كأس العالم 2026. - الطرد جاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، وقد يؤدي إلى إيقاف رونالدو لمباراتين وفقاً لقواعد الانضباط الدولية، مما قد يمنعه من المشاركة في أولى مباريات كأس العالم. - أشعل رونالدو مواجهة أيرلندا بأحداث مشحونة، حيث طلب من المشجعين إطلاق صافرات الاستهجان ضده، مؤكداً أن هذه الأجواء تمنحه حافزاً إضافياً.

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) أول بطاقة حمراء له في مسيرته الدولية خلال مباراته رقم 226 مع منتخب بلاده، والـ13 في مسيرته الكروية، أمس الخميس، وذلك في اللقاء الذي خسر فيه منتخب البرتغال أمام أيرلندا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026. وجاء الطرد بعد اعتدائه بمرفقه على دارا أوشي بعيداً عن الكرة في الدقيقة الـ60، ما يهدد ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في حال تأهل البرتغال مباشرة من دون الحاجة للملحق.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، أن رونالدو مهدد بالإيقاف الدولي لمباراتين، ما قد يمنعه من المشاركة في أولى مباريات نهائيات كأس العالم إذا فاز منتخب البرتغال على أرمينيا يوم الأحد في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية، وجاء طرد "الدون" بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "الفار"، إذ أعاد الحكم السويدي غلين نيبيرغ البطاقة الصفراء إلى حمراء مباشرة نتيجة السلوك العنيف، وظهر الغضب على رونالدو الذي صفق بسخرية للجماهير أثناء خروجه من الملعب، كما دخل في نقاش حاد مع مدرب أيرلندا هيمير هولغريمسون على الخط الجانبي.

وبحسب قواعد الانضباط الدولية، فإن أي بطاقة حمراء تؤدي تلقائياً إلى إيقاف مباراة واحدة، إلا أن الطرد بسبب السلوك العنيف يتيح إمكانية إيقاف أطول، وعادة ما يُفرض على حالات العنف إيقاف ثلاث مباريات، لكن المدة النهائية للعقوبة تعتمد على تقرير الحكم وتفسير لجنة الانضباط، وفي هذه الحالة، ستبت لجنة مستقلة، حيث تقع المواجهة ضمن تصفيات كأس العالم التابعة لهيئة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وإذا اعتبرت اللجنة الكوع خطيراً أو متعمداً، يمكنها تمديد العقوبة لما بعد الحد القياسي.

كما أكد خبير القوانين في شبكة "بي بي سي سبورت" البريطانية ديل جونسون أن الطرد المباشر لرونالدو يعني إيقافه مباراتين، ما يجعله يغيب عن مواجهة أرمينيا وربما أول مباراة في كأس العالم في حال تأهل المنتخب البرتغالي مباشرة، وكتب جونسون عبر حسابه على موقع إكس: "من المتوقع أن يغيب كريستيانو رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في كأس العالم بعد طرده عقب مراجعة الفار بسبب السلوك العنيف، من المرجح أن يتلقى إيقافاً لمباراتين، الأولى ضد أرمينيا يوم الأحد، والثانية في أول مباراة من مباريات المونديال في حال تأهل البرتغال مباشرة، على الصعيد الدولي، يحصل اللاعبون تلقائياً على إيقاف مباراة واحدة، بينما تحدد لجنة الانضباط أي عقوبة إضافية".

وأشعل رونالدو مواجهة أيرلندا مبكراً، خاصة بعد الأحداث المشحونة التي وقعت في لقاء الذهاب بين المنتخبين، إذ احتفل آنذاك بهدف الفوز المتأخر الذي سجله زميله روبين نيفيز في وجه مدافع أيرلندا جيك أوبراين، ما أثار غضب الجماهير الأيرلندية التي اتهمت النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس بمحاولة التأثير على حكم اللقاء، وحتى قبل انطلاق المباراة، طلب رونالدو من مشجعي أيرلندا إطلاق صافرات الاستهجان ضده، مشيراً إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأجواء في معظم مبارياته مع المنتخب البرتغالي وأنها تمنحه حافزاً إضافياً للمنافسة.

وخلال التحضيرات للمواجهة، شدّد قائد منتخب البرتغال على أنه سيكون ولداً جيداً تحسباً لصافرات الاستهجان المتوقعة في ملعب أفيفا، مؤكداً أنه سيخوض اللقاء بأقصى درجات التركيز والانضباط، وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "أنا حقاً أحب الجماهير هنا، الدعم الذي يقدمونه لمنتخبهم رائع، بالنسبة لي، من دواعي سروري أن ألعب هنا مجدداً، بالطبع ستكون مباراة صعبة، وآمل ألا يطلقوا علي الكثير من صافرات الاستهجان، أعدكم بأنني سأحاول أن أكون ولداً جيداً".