رونالدو يتسبب بفوضى في الدوري السعودي... رفض اللعب وتحدى النصر

تسبب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (41 سنة)، بفوضى في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، ودخل في تحدٍ كبير مع نادي النصر بسبب احتجاجِه على بعض الأمور الإدارية، الأمر الذي يثير حالياً ضجة كبيرة في واحد من أقوى الدوريات العربية.

ونشر موقع قناة "إسبين" الرياضية، الاثنين، تفاصيل حول رفض النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (41 سنة)، المشاركة مع نادي النصر في المواجهة أمام نادي الرياض في الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري السعودي، مساء الاثنين في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القدس المحتلة. ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع قناة "إسبين"، فإن رونالدو مستاء جداً من تعامل صندوق الاستثمارات السعودي مع نادي النصر، إذ يتهم رونالدو الصندوق بعرقلة مفاوضات صفقات قوية للنادي، بالإضافة إلى أن هداف النصر رأى أن نادي الهلال متصدر الدوري حالياً لديه نفوذ أكبر ويستثمر بقوة في سوق الانتقالات.

ويأتي قرار رونالدو في ظل الأخبار التي تُشير إلى أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، خصوصاً أن الأخير دخل في صراع مع نادي الاتحاد واقترب من المغادرة على خلفية خلافات مع الإدارة، مع العلم أن رونالدو لا يُعاني إصابة أو مشاكل بدنية، ولكنه بات خارج تشكيلة المدرب البرتغالي، خورخي جيسوس، في مباراة الليلة أمام نادي الرياض.

في المقابل، أشارت وكالة فرانس برس، الاثنين، إلى أن الهلال دخل في مفاوضات جدية لضم كريم بنزيمة، في الفترة المقبلة، في حين لم يُجرِ نادي النصر صفقات قوية في ميركاتو الشتاء، الأمر الذي جعل رونالدو يغضب من عدم مساندة النصر مالياً كما يجب في مقابل دعم الهلال بشكل أكبر، بحسب رأيه.