رونالدو يتحضر للمونديال بنظام صارم.. لا سكر ولا بلايستيشن

- كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، يستعد لكأس العالم 2026 بنظام غذائي صارم يشمل الامتناع عن السكر والوجبات السريعة ولعب البلايستيشن، بهدف إنهاء مسيرته الدولية بالتتويج باللقب. - طباخه السابق، جيورجيو باروني، يشيد بانضباط رونالدو الفريد، مشيرًا إلى أنه يتبع نظامًا غذائيًا عالي الجودة وبسيطًا، مع التركيز على الأطعمة الصحية مثل الكبد وسمك السلمون والسبانخ. - رونالدو يتجنب العادات السيئة مثل السهر ولعب البلايستيشن، مما يساعده في الحفاظ على لياقته ومستواه العالي في الملعب.

بدأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (41 سنة) بالتحضير من الآن لبطولة كأس العالم 2026، وبنظام غذائي وحياتي صارم، قبل أن يخوض آخر بطولة كأس عالم في مسيرته مع منتخب بلاده، في محاولة منه للوصول إلى المباراة النهائية، وإنهاء مسيرته الدولية بالتتويج بلقب المونديال.

ونشر موقع راديو أر أم سي الفرنسي، السبت، تفاصيل عن النظام الحياتي والغذائي الصارم الذي يسير وفقاً له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالياً، تحضيراً للمشاركة مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، إذ إن أساسيات هذا البرنامج الصارم هي: "لا للسكر، ولا للوجبات السريعة، ولا للعب البلايستيشن أيضاً".

ورغم أن رونالدو يتبع دائماً نظاماً غذائياً وحياتياً خاصاً للحفاظ على لياقته البدنية والفنية خلال مسيرته الكروية، تحدث طباخه الإيطالي الخاص السابق في تصريحات نشرها موقع راديو أر أم سي، عن النظام الذي يتبعه النجم البرتغالي للظهور بمستوى قوي في المونديال، قبل حوالي شهر ونصف شهر من انطلاق البطولة العالمية في أميركا وكندا والمكسيك.

وكشف الطباخ الخاص السابق لرونالدو، الإيطالي جيورجيو باروني، في حديثه قائلاً: "انضباطه رهيب، عملت مع أكثر من لاعب كرة قدم في العالم وحتى أبطال عالم، كانوا يتناولون وجبات جيدة، ولكن أحياناً يخرجون عن الانضباط، ليس لديهم الانضباط الذي يملكه كريستيانو. يسير رونالدو وفقاً لنظام غذائي وحياتي صارم جداً، هو لا يأكل الوجبات السريعة أبداً، ولا حتى في أيام العطلة". وتابع باروني حديثه قائلاً: "لا سكر أبداً، ولا حتى في قهوته، بالنسبة له السكر هو سم في الجسم. علينا أن ننهي التخاريف التي تقول إن لاعبي كرة القدم يأكلون أشياء خاصة، بالعكس يأكلون طعاماً بسيطاً وعادياً، ولكن طعاماً عالي الجودة ولا يضر الجسم".

وذكر باروني في حديثه عن نظام رونالدو الصارم أيضاً "بعض اللاعبين لديهم عادات سيئة، مثل السهر لوقت متأخر، وتحديداً قضاء وقت طويل في لعب البلايستيشن، وهذا الأمر يتسبب بتراجع مستوى اللاعبين كثيراً، فقضاء وقت طويل في اللعب يؤدي إلى خلق حالة من الجوع، ومن ثم التوجه نحو وجبات غير صحية وسريعة. ولهذا السبب رونالدو لا يلعب بلايستيشن أبداً".

واستشهد باروني أيضاً بالنظام الغذائي الخاص بالمهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي كُشف عنه خلال وثائقي خاص في وقت سابق، حيث ظهر هالاند يتناول قلب البقر وكبده، وهذا لم يُفاجئ الطباخ الإيطالي أبداً قائلاً "الكبد والقلب والمخ، هي أكلات جيدة جداً، هي أكلات قوية جداً، كريستيانو كان يُحب أكل الكبد أيضاً، وهي من وجباته المفضلة"، كما ذكر باروني أيضاً بعض الأكلات التي يعتمد عليها رونالدو بشكل أساسي في نظامه الغذائي قائلاً "قطعة من سمك السلمون أو سمك القد قليل الدهن، سبانخ طازجة، ليمونة، زيت زيتون بكر ممتاز، وأرز أسود".