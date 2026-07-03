رونالدو يتابع رحلة المونديال.. بين رقمٍ قياسي وانزعاجٍ من مدربه

كرة عالمية
تونس

زهير ورد

زهير ورد
زهير ورد
صحافي رياضي تونسي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2021.
مباشر
03 يوليو 2026
رونالدو على ملعب تورنتو في 2 يوليو 2026 (بودا مينديز/Getty)
رونالدو على ملعب تورنتو، 2 يوليو 2026 (بودا مينديز/Getty)
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بمشهد لا يختلف كثيراً عن حالته في آخر مبارياته في مونديال قطر، غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً) الميدان في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، وسط حالة من الصدمة إثر استبداله بزميله لاعب الوسط روبن نيفيز في الدقيقة 81، بعدما اتخذ المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز القرار الصعب باستبدال "الدون"، قبل أن تنتهي المباراة بتأهل البرتغال على حساب كرواتيا 2-1.

وكان رونالدو مصدوماً أثناء مغادرته الميدان، إذ لم يكن يتوقع من مدربه أن يستبدله والنتيجة متعادلة، حيث كان يطمح لمواصلة اللعب بحثاً عن قيادة البرتغال إلى ثمن النهائي، وكذلك لتحسين أرقامه في كأس العالم بعدما وصل إلى الهدف الثالث في هذه النسخة عندما هزّ الشباك من ركلة جزاء أعادت الأمل إلى البرتغال، وهو هدف تاريخي في مسيرة مهاجم نادي النصر السعودي، بعدما بات أكبر لاعب يُسجل في الأدوار الإقصائية.

وكانت ليلة لاعب ريال مدريد سابقاً، حافلة بالمواقف الصعبة والمثيرة، بداية بإلغاء الهدف الذي سجله في الشوط الثاني، إذ سرعان ما انقلبت فرحته إلى انتكاسة بعدما ظنّ أنه سجل واحداً من أفضل الأهداف، إثر ترويض متقن ليرفع الكرة فوق الحارس، وكان يأمل في أن تنصفه تقنية الفيديو المساعد لاحقاً، ولكنها حملت تأكيداً بأن "الدون" كان متقدماً عن آخر مدافع ليلغى الهدف.

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وعاد البرتغالي، ليظهر محبطاً عندما سجل منتخب كرواتيا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، غير أن إلغاء الهدف لأنه كان مسبوقاً بتسلل، أعاد إليه البسمة فرحاً بتواصل المغامرة في كأس العالم. وقد كانت ليلة نجم النصر مثيرة بالأحداث قبل انطلاقتها، فبينما كان رونالدو يستعد للمباراة، أشعلت شقيقته مواقع التواصل بعد تصريح أكدت من خلاله أن قائد البرتغال يخوض آخر مبارياته الدولية، وأنه سيعتزل اللعب مع منتخب البرتغال بنهاية المشاركة في كأس العالم، وهو تصريح جعل رونالدو يجلب الاهتمام على الميدان وخارجه.

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