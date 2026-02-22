رونالدو يؤكد بقاءه في السعودية بعد تصريحات ترامب

- كريستيانو رونالدو يؤكد استمراره مع نادي النصر، واضعاً حداً للشائعات حول رحيله، بعد تسجيله ثنائية في مباراة الحزم بالدوري السعودي، مما أهدى فريقه صدارة الجدول. - تصريحات دونالد ترامب حول رغبة أميركا في ضم رونالدو أثارت تكهنات حول مستقبله، لكن اللاعب أكد سعادته مع النصر وتركيزه على الفوز بالمزيد من الألقاب. - رونالدو يواصل مسيرته التهديفية الاستثنائية، متجاوزاً حاجز الـ500 هدف بعد سن الـ30، مما يعكس استمراريته وإصراره على تحقيق المزيد.

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، الجدل والشائعات التي أحاطت بمستقبله خلال الفترة الأخيرة، بعدما أكد استمراره مع نادي النصر، واضعاً حدّاً لكلّ ما جرى تداوله بشأن احتمالية رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما أطلق تصريحات قوية عقب نهاية مباراة فريقه أمام الحزم في الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري السعودي، وتسجيله ثنائية أهدت العالمي صدارة الجدول.

وكانت أولى رسائل رونالدو بعد الأخبار المتزايدة عن عروض خارجية واهتمام أندية كثيرة بخدماته وعدم رغبته في البقاء بدوري روشن، ظهوره مرتدياً "البشت" السعودي احتفالاً بذكرى تأسيس المملكة الموافق 22 فبراير/شباط من كلّ عام، قبل أن يطلق تصريحات قوية وضعت حداً للتأويلات خاصة عقب الكلمات التي قالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت واحدة من أبرز الأمور التي أثارت الجدل حول إمكانية رحيل كريستيانو ما صدر عن دونالد ترامب في فيديو يوم أمس نشره على حسابه في تيك توك: "رونالدو، أنت الأعظم على مرّ العصور. نحن بحاجة إليك في أميركا. ابدأ العمل الآن. نحن بحاجة إليك، بسرعة"، واختتمه بتسجيل مُصور يجمعهما أثناء لعبهما كرة القدم، عبر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

كلمات ترامب، ورغم أنها جاءت في سياقٍ عام، فُسّرت على نطاقٍ واسع بأنها تلميحٌ إلى وجود تحرّك خلف الكواليس أو رغبة محتملة لدى اللاعب في خوض تجربة جديدة، ما أشعل موجة من التكهنات عبر وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وربط البعض بينها وبين تقارير عن اهتمام أندية من خارج السعودية بالحصول على توقيعه، لكن رونالدو خرج ليقول في تصريحات لقناة ثامنة السعودية في منطقة الصحافة المختلطة بعد الفوز على الحزم: "أنا مستمرٌ مع النصر، عقدي واضح، وأنا سعيد هنا، لدينا مشروع قوي، ونريد الفوز بالمزيد من الألقاب، وتركيزي بالكامل مع الفريق".

وفي سياقٍ متصل، يواصل رونالدو كتابة فصلٍ استثنائي في مسيرته التهديفية، بعدما تجاوز حاجز الـ500 بعد بلوغه سنّ الـ30، في رقمٍ يعكس استمراريته النادرة على أعلى مستوى من المنافسة، وإصراره على المتابعة. وقبل إتمام عامه الـ30، أحرز اللاعب البرتغالي نجم ريال مدريد السابق 463 هدفاً، وبعد تخطي حاجز الـ30 نجح في الوصول إلى 501 هدف، في ظل استمرار رحلته نحو الهدف رقم 1000 بعالم كرة القدم.