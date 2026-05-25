رونالدو وميسي يتصدران قائمة الأعلى دخلاً في الرياضة

كشفت مجلة فوربس الأميركية عن قائمتها السنوية لأعلى 10 رياضيين دخلاً في العالم، والتي بلغ إجمالي ما حققه أفرادها نحو 1.4 مليار دولار، موزعة بين عائدات الأداء الرياضي وعقود الرعاية والإعلانات. وتصدّر القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجدداً، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المراتب الأولى بفارق ملحوظ، في قائمة تعكس استمرار هيمنة نجوم الصف الأول عالمياً على العائدات المالية في الرياضة.

رونالدو في الصدارة

شهدت المراتب الأولى استمرار تفوق رونالدو، الذي عزز موقعه في القمة خلال السنوات الأخيرة منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث وصلت عائداته خلال آخر 12 شهراً إلى نحو 300 مليون دولار. وتشير فوربس إلى أن الجزء الأكبر من دخل رونالدو يأتي من راتبه مع نادي النصر السعودي، والذي يُقدّر بنحو 235 مليون دولار سنوياً، ليحقق بذلك إنجازاً تاريخياً يتمثل في تصدره القائمة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة إجمالاً، معادلاً رقم أسطورة كرة السلة مايكل جوردان.

ميسي في المراكز الثلاثة الأولى

وجاء ليونيل ميسي في المركز الثالث ضمن القائمة، بعد أن حقق نحو 140 مليون دولار، موزعة بالتساوي تقريباً بين 70 مليون دولار من النشاط داخل الملعب، و70 مليون دولار من عقود الرعاية والتسويق خارج الملعب. ويُذكر أن ميسي سبق أن تصدّر القائمة في عامي 2019 و2022، ليواصل حضوره ضمن أعلى الرياضيين دخلاً عالمياً رغم التغيرات في مشواره الاحترافي.

عام قياسي وإجمالي 1.4 مليار دولار

شهدت قائمة عام 2026 أرقاماً قياسية في رياضات عدة، إذ حلّ الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز في مركز الوصافة، بعائدات بلغت 170 مليون دولار، فيما سجل سائق الفورمولا 1 لويس هاميلتون (جاء في المركز العاشر)، المنتقل إلى فيراري، دخلاً قدره 100 مليون دولار، متجاوزاً رقمه السابق في 2021.

كما عاد نجم البيسبول الياباني شوهي أوتاني إلى صدارة قائمة لاعبي دوري المحترفين الأميركي للبيسبول (احتل المركز الخامس)، من حيث الدخل، بإجمالي 127.6 مليون دولار، مدعوماً بشكل كبير بعقود الرعاية التي تُقدّر بنحو 125 مليون دولار، عبر شراكات مع علامات تجارية عالمية ويابانية. وبحسب فوربس، فإن إجمالي دخل الرياضيين العشرة الأوائل بلغ 1.4 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق، وأكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2016، عندما تصدّر رونالدو القائمة لأول مرة بإجمالي 88 مليون دولار فقط.

تأثير المال السعودي

وتشير القائمة إلى استمرار التأثير الكبير للتمويل السعودي في الرياضة العالمية، حيث برزت عقود ضخمة مرتبطة بالدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في رياضات متعددة. ويظهر ذلك في عقود لاعبين مثل رونالدو وكريم بنزيمة، إضافة إلى لاعبين آخرين استفادوا من مشاريع رياضية مدعومة سعودياً، مثل ليف غولف الذي استفاد منه الإسباني جون رام.

هيمنة مستمرة للأساطير

أظهرت البيانات أن متوسط عمر أصحاب المراكز العشرة الأولى بلغ 37 عاماً، وهو الأعلى منذ بدء نشر هذه القائمة، مع استمرار رونالدو وليبرون وهاميلتون في تمثيل الجيل المخضرم، مقابل ظهور أسماء شابة مثل أوهتاني وجون رام، ضمن النخبة الاقتصادية في الرياضة العالمية.