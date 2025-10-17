رونالدو وميسي وبنزيمة يسحبون البساط من الدوريات الأوروبية

- يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أعلى لاعبي كرة القدم دخلاً عالميًا، حيث يحصل على 239 مليون يورو سنويًا، متفوقًا على ليونيل ميسي وكريم بنزيمة. - غياب اللاعبين الأوروبيين عن المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الدخل يعكس تحولًا في كرة القدم العالمية، حيث يبرز الدوريان السعودي والأميركي بفضل انتقال نجوم كبار مثل رونالدو وميسي. - بفضل رونالدو وميسي وبنزيمة، تراجعت الدوريات الأوروبية في المنافسة على الألقاب والجوائز الكبرى، مع تحول النجوم إلى الدوريات غير الأوروبية.

يقود لاعب النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، ترتيب أكثر نجوم كرة القدم في العالم دخلاً، وفق تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، الذي يحصل سنوياً على مبلغ 239 مليون يورو، متقدماً على لاعب إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاماً) الذي يحصل على 111 مليون يورو سنوياً، ثم مهاجم نادي الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيمة (37 عاماً)، الذي يحصل على 89 مليون يورو.

والملاحظة البارزة غياب اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية عن أول ثلاث مراتب، ذلك أن لاعب ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي يحتل المركز الرابع بحصوله على 81 مليون يورو، بينما يحتل مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند على 68 مليون يورو، وبالتالي فإن رونالدو بمفرده، يحصل على أكثر من أول لاعبين في الدوريات الأوروبية من حيث المداخيل سنوياً، ما يؤكد أن أكبر النجوم حالياً أصبحوا خارج القارة العجوز، وذلك بفضل ثلاثة لاعبين اختاروا الرحيل عن القارة، بداية بـ"الدون" الذي فتح عهداً جديداً في مجال الصفقات التاريخية، بما أنه انتقل إلى الدوري السعودي في شتاء 2023 قبل أن يلتحق به عدد كبير من الأسماء القوية، إضافة إلى رحيل ميسي إلى الدوري الأميركي، الذي تبعه حضور عددٍ من النجوم الآخرين إلى الدوري الأميركي مثل لويس سواريز وجوردي ألبا، وأسماء أخرى، ولكنها لا تحصل على رواتب مرتفعة.

وبفضل الثلاثي: رونالدو وميسي وبنزيمة، خسرت الدوريات الأوروبية المنافَسة مع الدوري السعودي والأميركي، بما في ذلك المنافَسة على أكبر عدد من الكرات الذهبية، للاعبين يواصلون النشاط، ذلك أن ثلاثة لاعبين ينشطون في أوروبا في رصيدهم الكرة الذهبية، وهم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عثمان ديمبيلي المتوج بالنسخة الأخيرة، ولاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني رودري المتوج في 2024، ولاعب ميلان الإيطالي، الكرواتي لوكا مودريتش المتوج في 2018، بينما يشهد الدوري الأميركي حضور ثماني كرات ذهبية للنجم ليونيل ميسي، والسعودي 6 كرات ذهبية بوجود رونالدو المتوج خمس مرات وبنزيمة المتوج في مناسبة وحيدة، وبالتالي فإن كرة القدم العالمية تشهد تحولاً بغياب الدوريات الأوروبية عن المراتب الأولى.