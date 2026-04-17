رونالدو وميسي في صراع لا يعرف التوقف: متابعات تُلغى وجدل يتصاعد

- التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يمتد إلى المنصات الرقمية، حيث يتابع الجمهور كل خطوة لهما، مما يعزز الجدل حول من هو الأفضل في تاريخ كرة القدم. - تصريحات غاري لينيكر التي فضلت ميسي على رونالدو أثارت جدلاً واسعاً، مما دفع رونالدو لإلغاء متابعة لينيكر على إنستغرام، مؤكداً حساسية التنافس بين النجمين. - إلغاء المتابعات على إنستغرام بين اللاعبين مثل رونالدو ودي ماريا، وميسي وغارناتشو، يعكس تأثير التصريحات والإعجابات الرقمية على العلاقات الشخصية بين نجوم كرة القدم.

لم يعد الصراع بين نجوم كرة القدم الحديثة مقتصراً على أرض الملعب، بل امتد إلى فضاء المنصات الرقمية، بعدما أصبحت "المتابعات" جزءاً من مشهد الجدل المستمر. وفي قلب هذا الحالة، يظل التنافس التاريخي بين ليونيل ميسي (38 عاماً) وكريستيانو رونالدو (41 عاماً) الأكثر حضوراً وتأثيراً، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه. وعلى مدى العقدين الماضيين، حافظ ميسي ورونالدو على منافسة حامية، تميز كلّ منهما بأهدافه وألقابه الجماعية والفردية وإنجازاته داخل الملعب.

وأثار النجم الإنكليزي السابق غاري لينيكر (65 عاماً) جدلاً جديداً في الأوساط الكروية، بعد تصريحاته التي وضع فيها الأرجنتيني في قمة قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، متفوقاً على جميع نجوم اللعبة، بما في ذلك البرتغالي رونالدو. وانحاز لينيكر إلى جانب الأرجنتيني، ما أشعل الجدل من جديد، لكن يبدو أن هذا لم يرقَ للنجم البرتغالي، ليستبعد لينيكر من قائمة متابعيه على إنستغرام، حيث كان من بين 630 متابعاً فقط. وكشف لينيكر، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة، كيف ألغى رونالدو متابعته على إنستغرام. وبين هداف كأس العالم 1986 في المكسيك أن قائد النصر ألغى متابعته، والسبب واضح: موقفه الداعم ليونيل ميسي في النقاش الدائر حول أعظم لاعب في التاريخ، لكن غاري كشف لاحقاً أن إعجابه بالأرجنتيني لا يعني وجود أي خلافات شخصية بينه وبين رونالدو.

وفي يوليو/تموز 2021، أقدم رونالدو على إلغاء متابعة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عقب رسالة نشرها الأخير عبر حسابه، هنّأ فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي على تحقيق حلمه الذي ظل يطارده سنوات بحصد لقب كوبا أميركا مع الأرجنتين، واصفاً إياه بـ"أفضل لاعب في العالم"، وهو ما اعتُبر سبباً محتملاً وراء استياء رونالدو من زميله السابق في ريال مدريد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، انتشرت تقارير صحافية أكدت أن ميسي ألغى متابعة مواطنه أليخاندرو غارناتشو على تطبيق إنستغرام، وذلك لأنه أظهر إعجابه بالبرتغالي رونالدو. وأشارت التقارير إلى أن ميسي قام بإلغاء المتابعة بعد أن قام مواطنه بنشر صورة لرونالدو، وصف فيها النجم البرتغالي بأنه "الأعظم على الإطلاق".